La Caisse réinvestit 20 millions $ dans l’entreprise québécoise Laps

L’entreprise québécoise Laps, spécialisée dans l’achat et la revente d’équipements de sports reconditionnés, va recevoir un nouvel investissement de 20 millions $ de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Cette transaction inscrite dans la stratégie Ambition ME permettra d’aider à la croissance de la compagnie, en optimisant notamment sa plateforme technologique.

«Dès notre investissement initial en 2019, nous avons été impressionnés par le modèle d'affaires innovant et distinctif de Laps, basé sur l'économie circulaire et contribuant à la réduction de l'impact de l'empreinte carbone lié à la consommation», a expliqué jeudi par communiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.

Par l’entremise de ses marques Golf Avenue, Golfbidder et Cycling Avenue, l’entreprise cumule près d’un million de clients et prévoit de doubler ses ventes d’ici 2024.

«On vise à faire de la recommercialisation la nouvelle norme. Nous sommes persuadés que les consommateurs feront le choix conscient de produits reconditionnés si on leur offre la certitude du meilleur rapport qualité, prix et expérience», a affirmé Pierre-Luc Laparé, président et cofondateur de Laps.