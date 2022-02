Le Carnaval veut être «mémorable»

Grand retour du palais de Bonhomme, des Débarques Cadbury repensées, des courses à obstacles... La 68e édition du Carnaval de Québec veut se faire « mémorable », malgré la menace d’un siège de camionneurs.

Dès vendredi soir, petits et grands pourront profiter des joies de l’hiver, en plus d’admirer des sculptures de glace et de neige, sur les différents sites de l’événement.

Jeudi après-midi, les nombreuses équipes du Carnaval s’affairaient à finaliser les derniers préparatifs pour le lancement des festivités.

Photo Jérémy Bernier

Du lancer de la hache, à la visite du nouveau palais de Bonhomme, en passant par le jeu vidéo « Rigodon Révolution » et le cortège d’animaux nordiques, il y en aura pour tous les goûts.

« On voulait offrir une expérience mémorable. Avec tout ce qu’il se passe en ce moment, on en a bien besoin ! » lance Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval.

« En plus, on a commandé un beau tapis blanc juste à temps pour les festivités », ajoute-t-elle en riant, faisant référence à la petite bordée de neige qui est tombée sur Québec, jeudi.

Restrictions

Évidemment, presque l’entièreté du Carnaval a dû être adaptée à la pandémie, pour respecter les mesures sanitaires et assurer la sécurité de tous. Rappelons que pour une deuxième année consécutive, le traditionnel défilé de nuit du Carnaval a dû être annulé.

« On a des contraintes, mais on fait pour que ce soit harmonieux. On a tous hâte de s’en sortir », souligne Mme Raymond.

Précisons que le passeport vaccinal sera demandé une seule fois pour entrer sur les principaux sites, un bracelet de confirmation sera ensuite fourni aux festivaliers. Le masque sera également nécessaire, mais seulement dans le palais de Bonhomme.

« [Le Carnaval] est un baume au cœur en cette période plutôt grise, alors [les restrictions] sont un moindre mal », estime la directrice générale.

Photo Jérémy Bernier

Menace de siège

Seule ombre au tableau, la menace d’un siège de camionneurs à l’Assemblée nationale pourrait freiner les ardeurs des carnavaleux et forcer l’annulation de certaines activités.

Pour le moment, on indique que la programmation complète est maintenue telle que prévue et qu’on tentera de « cohabiter dans le respect », mais des inquiétudes demeurent.

Le Carnaval se tient toutefois sur plusieurs sites et dans plusieurs quartiers simultanément. On assure donc que la fête sera maintenue, même dans l’éventualité où des activités pourraient être compromises.

Activités offertes dès vendredi soir