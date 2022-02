Le retour du Village Nordik

Photo courtoisie

Pour une 6e année, le Village Nordik du Port de Québec (photo) sera de retour, du 11 février au 13 mars, au bassin Louise derrière l’Espace 400e, bien à l’abri du vent. Cette année, le Village Nordik prendra les grands moyens pour convaincre les plus récalcitrants de mettre le nez dehors et de profiter des charmes de l’hiver québécois. Situé derrière le 100, rue du quai Saint-André, le site sera notamment muni de nouvelles infrastructures afin de permettre aux visiteurs de se reposer et de se réchauffer, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. En plus de la traditionnelle pêche sur glace sur le bassin Louise, les familles pourront se divertir grâce aux nombreuses activités : tournois de pêche, parcours de marche et sentier de raquette, aires de jeux géants pour enfants, ambiance musicale et cabane à sucre, entre autres. Rappelons que le passeport vaccinal sera obligatoire pour accéder au site du Village Nordik du Port de Québec. Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire en zone intérieure (Cabane du Village) et fortement recommandé en zone extérieure.

La petite Olivia

En mai 2021, la Fondation En Cœur avait présenté son 1er Parcours Sensibilisant « Fragment » entre la place Jean-Béliveau et le Grand Marché de Québec. Au fil du parcours, il était possible d’y découvrir des photographies qui retracent l’histoire extraordinaire d’une enfant, Olivia, survivante de plusieurs problématiques causées par différentes malformations cardiaques. Cette année, la Fondation En Cœur collabore avec la Fondation du CHU de Québec, afin d’offrir une deuxième exposition émouvante. Des photographies prises par Laurie Suzor-Pleau, la maman de la petite Olivia, seront ainsi mises de l’avant sur la façade extérieure du CHU de Québec Université Laval, face à Laurier Québec. L’exposition est présentée depuis hier.

En souvenir

Le 3 février 1972. Ouverture à Sapporo au Japon des premiers Jeux olympiques d’hiver tenus en Asie. Sapporo, la métropole la plus septentrionale du Japon, a été témoin de la rencontre de 1006 athlètes, provenant de 35 pays, sur l’île d’Hokkaido. Ces Jeux olympiques d’hiver historiques ont inspiré de nombreux athlètes japonais et asiatiques et ont laissé une trace indélébile. Le Canada avait terminé au 17e rang du tableau des médailles avec une seule médaille d’argent, celle de Karen Magnussen, en patinage artistique. Sur la photo, la cérémonie d’ouverture des Jeux de Sapporo en 1972.

Anniversaires

Frédéric Giroux (photo), musicien du groupe Mes Aïeux, 51 ans...Mathieu Giroux, ex-patineur de vitesse sur longue piste, maintenant pharmacien, 36 ans...Les jumelles Miriam et Claudine Nourcy, de Québec, 37 ans...Marie-Ève Drolet, ex-patineuse de vitesse, médaillée de bronze au 3 000 m relais aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, 38 ans...Mathieu Dandenault, ex-défenseur de la LNH, 46 ans...Denis Levasseur, comédien pour Juste pour Rire, les Gags, 65 ans.

Disparus

Le 3 février 2012 : Gilles Gagné (photo), 78 ans, pionnier et pilier de l’information régionale dans l’Est-du-Québec... 2021 : Art Jones (photo), 86 ans, joueur de hockey professionnel canadien qui a surtout évolué avec Portland (Oregon) dans la WHL... 2020 : Gene Reynolds, 96 ans, réalisateur, acteur, producteur (MASH) et scénariste américain... 2019 : Kristoff St. John, 52 ans, acteur connu pour son rôle dans Les Feux de l’amour... 2018 : Leon « Ndugu » Chancler, 65 ans, batteur américain de renommée mondiale... 2017 : Bob Stewart, 66 ans, défenseur qui a joué 9 saisons dans la LNH... 2016 : Maurice White, 74 ans, fondateur du groupe Earth, Wind & Fire... 2014 : Richard Bull, 89 ans, Nels Oleson dans la série La Petite maison dans la prairie... 2012 : Ben Gazzara, 81 ans, acteur et comédien américain... 2011 : Ron Piché, 75 ans, six saisons dans le baseball majeur de 1960 à 1966... 2011 : Maria Schneider, 58 ans, actrice française... 2010 : Jean-Claude Fournel, fondateur des boutiques Fournel Bicycles... 1999 : Jules Huot, 91 ans, premier golfeur professionnel canadien à remporter un tournoi de la PGA américaine.