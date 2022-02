Les CPE de la Côte-Nord en période intensive de recrutement

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord (RCPECN) a lancé jeudi une importante offensive de recrutement.

L’organisme cherche à former une soixantaine d’éducatrices grâce à d’importantes bourses et à des formations payées. La Côte-Nord comptera au moins trois nouveaux CPE d’ici les deux prochaines années : un à Baie-Comeau et deux à Sept-Îles. Ces nouvelles éducatrices pourront donc se trouver un nouvel emploi rapidement, les établissements auront besoin du même nombre d’éducatrices que le RCPECN envisage de former.

Grâce au ministère de la Famille et à celui du Travail, les futurs candidats qui décideront de s’inscrire dans une technique d’éducation à l’enfance pourront bénéficier de bourse d’études de plus de 15 000 $ en plus d’une formation alternant travail et études rémunérée.

Le Regroupement n’écarte pas l’idée de faire appel à des travailleurs étrangers s’il le faut pour pourvoir les postes vacants. Les personnes intéressées peuvent contacter le Regroupement des CPE de la Côte-Nord. L’organisme a d’ailleurs d’autres projets de développement dans ses cartons qui visent le recrutement de responsables de services de garde en milieu familial.