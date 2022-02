Les écoles du Vieux-Québec fermées vendredi

Les deux plus importants établissements d’enseignement du Vieux-Québec seront fermés vendredi en raison de la circulation qui sera perturbée «de façon importante» autour du parlement, dans le cadre des manifestations attendues.

Le Collège François-de-Laval et l’école des Ursulines de Québec ont pris cette décision en collaboration avec le Service de police de la Ville de Québec.

Dans une note envoyée aux parents, mercredi dernier, l’école des Ursulines mentionne que «selon les renseignements obtenus, la circulation sera perturbée de façon importante le vendredi 4 février autour du parlement.»

La direction de l’école a donc opté pour un plan de travail plutôt que l’enseignement à distance parce que «le personnel est à bout de souffle» depuis le retour du congé des Fêtes. L’école fonctionne à effectif réduit en raison de l’isolement de quelques membres du personnel. Cette situation fait en sorte que des enseignants ont dû faire des remplacements au service de garde.

«On n’oblige pas le branchement, mais les travaux qui sont donnés seront vérifiés la semaine prochaine», a prévenu Marc Dallaire, directeur général de l’école des Ursulines.

Entraves à la circulation

«Il risque d’y avoir des entraves à la circulation. On ne veut pas compliquer la chose pour nos parents. On voulait faire un geste préventif. Les parents comprennent. Il n’y a pas eu de commentaires négatifs», a poursuivi M. Dallaire.

Quant au campus de Loretteville, à part la fermeture de la classe de maternelle dans laquelle plus de 60% des enfants sont en isolement, les activités normales auront lieu vendredi.

Cours à distance

Pour ce qui est du Collège François-de-Laval, les étudiants auront des cours à distance. L’école reste accessible aux membres du personnel, notamment pour ceux affectés à l’entretien ménager.

«On a pris la décision conjointement avec les Ursulines de Québec, en fonction des échanges que nous avons eus avec le Service de police de la Ville de Québec. D’ailleurs, chaque fois qu’il y a un événement particulier, on est toujours en contact avec la police. Ils nous ont dit qu’on aurait accès au Vieux-Québec, mais il va y avoir des axes routiers qui vont être plus restreints. Donc, on agit par prévention. On veut s’éviter que des parents et des jeunes soient pris dans des bouchons de circulation pour X raisons», a exprimé Marc Boulanger, directeur général du Collège.

L’établissement, qui est fréquenté par 715 étudiants, basculera donc en mode virtuel pour la journée de vendredi. Le retour en classe est prévu dès lundi.