LNH: si les séries commençaient aujourd'hui...

À la pause du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, le groupe des huit équipes de l’Association de l’Est qui seront en action durant les séries d’après-saison semble déjà défini et le classement actuel donne bon goût aux amateurs friands de confrontations mémorables.

• À lire aussi: La destination favorisée par la famille Petry

• À lire aussi: Portrait d'athlète olympique: le double défi de Mélodie Daoust

• À lire aussi: Hockey féminin: les Canadiennes écrasent les Suisses à Pékin

Si les éliminatoires se mettaient en branle aujourd’hui, les quatre duels de premier tour de l’Est seraient passablement relevés.

Dans la section Métropolitaine, les Rangers de New York croiseraient le fer avec les Penguins de Pittsburgh. Un tel choc opposant les formations 2 et 3 de la division mettrait notamment aux prises la relève des Blueshirts, incarnée par les Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko, Adam Fox et K’Andre Miller, à l’expérience des «Pens» symbolisée par les Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang.

Du côté new-yorkais, il ne faudrait pas oublier Chris Kreider, étonnant meneur de la course au trophée Maurice-Richard, Artemi Panarin et Mika Zibanejad, tandis qu’en Pennsylvanie, Jake Guentzel, Bryan Rust et Evan Rodrigues s’avèrent des atouts importants.

Détenteurs du premier laissez-passer des clubs repêchés, les Capitals de Washington en découdraient de leur côté avec les Hurricanes de la Caroline.

Les deux organisations de la Métropolitaine se connaissent bien : en 2019, les Ouragans ont freiné leurs adversaires dans leur défense de la coupe Stanley en les éliminant dans la prolongation du septième match d’une série de premier tour. Certains se rappellent aussi du retentissant K.-O. asséné à Andrei Svechnikov par son compatriote Alexander Ovechkin en avril de la même année.

Encore là, l’expérience des uns – avec les Ovechkin, Nicklas Backstrom, John Carlson et Evgeny Kuznetsov – pourrait se mesurer à la fougue des autres, celles des Sebastian Aho et Svechnikov.

Rivalités bien senties

Dans l’Atlantique, les Maple Leafs de Toronto pourraient bien se frotter au Lightning de Tampa Bay en séries pour la première fois de leur histoire. Les deux clubs sont troisièmes et deuxièmes de la section et risquent de se battre pour l’avantage de la glace, surtout si les Panthers de la Floride poursuivent leur domination au sommet.

Un tel scénario signifierait un choc entre Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner, d’un côté, et Steven Stamkos, Brayden Point et Nikita Kucherov, de l’autre. Les deux clubs doivent s’affronter deux fois à Tampa en avril.

L’autre confrontation impliquerait les Panthers et les Bruins de Boston. L’équipe floridienne amorcerait son parcours dans la peau des favoris, mais Jonathan Huberdeau - meneur de la ligue avec 64 points - et ses comparses auraient à se méfier du vétéran Patrice Bergeron ainsi que de son compagnon de trio Brad Marchand, sans oublier David Pastrnak.

À VOIR AUSSI