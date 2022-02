Manawan se lève contre le milieu forestier

Les entreprises qui tenteront de couper du bois sur le territoire du Conseil des Atikamekw de Manawan sans son aval seront désormais expulsées et mises à l’amende, après l’entrée en vigueur d’un moratoire.

Ce règlement, entré en vigueur le 18 janvier, vise à protéger le Nitaskinan de Manawan, le territoire ancestral de la communauté atikamekw.

Les entreprises qui feront fi de cette mesure s’exposent à des amendes allant jusqu’à 50 000$ par jour et des poursuites.

Il est aussi stipulé que la police locale peut procéder à l’expulsion d’une personne qui viole cette nouvelle réglementation.

Poursuivre le combat

En début de semaine, une quarantaine de personnes ont confronté une entreprise pour défendre les terres ancestrales de plusieurs familles, dont les Echaquan.

«C’est le seul héritage qu’auront nos enfants, soutient Robert Echaquan, l’oncle de Joyce, dont la mort avait ébranlé le Québec en 2020. On n’a pas de maisons à leur donner, ça appartient toujours au gouvernement.»

Avec l’arrivée du nouveau règlement, le Groupe Crête, qui aurait coupé 85% du territoire qu’il avait ciblé, a accepté de quitter les lieux.

Juridiction

Une rencontre est prévue «prochainement» entre les Atikamekw de Manawan, le Conseil de la Nation Atikamekw et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) Pierre Dufour.

Les cabinets du ministre responsable des Affaires autochtones et du MFFP ont mentionné au Journal que «le plus important est que les parties soient consultées de manière convenable, et qu’on puisse s’entendre sur une solution qui convient à tous».

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec a pour sa part rappelé l’importance des besoins pour «fournir du bois aux Québécois et pour assurer la vitalité des 900 municipalités».

Pas d’eau

Pendant ce temps, Manawan est aux prises avec une coupure d’eau potable. Dans un avis publié sur sa page Facebook mardi, le Conseil indique que la cause exacte du bris reste «inconnue». Il est interdit de la consommer et de l’utiliser pour encore «plusieurs jours».

«Actuellement, l’eau du réseau d’aqueduc est à son plus bas et la pompe est en train d’être démantelée par l’équipe technique locale de l’aménagement communautaire», peut-on lire dans l’avis.

«Nous nous sommes organisés avec nos équipes pour livrer de l'eau potable directement à Manawan. Nous demeurons en lien avec eux afin de les soutenir et offrir l'aide dont ils auraient besoin», a fait valoir le CISSS de Lanaudière.

Plus de détails suivront.