Montréal-Nord victime de racisme systémique, selon la candidate caquiste

Plus multiculturel, l’arrondissement de Montréal-Nord a été victime de racisme systémique durant la pandémie, affirmait la candidate caquiste Shirley Dorismond en mai dernier.

Lors d’un panel de l’Institut Santé et société de l’UQAM, dont d’autres extraits ont déjà circulé, la candidate caquiste à l’élection partielle dans Marie-Victorin a donné un exemple concret de racisme systémique, un concept rejeté par le premier ministre François Legault.

Mme Dorismond a fait valoir que Montréal-Nord recensait beaucoup plus de cas de COVID-19 que l’arrondissement du Centre-Sud, qui présente une large clientèle démunie, dont des itinérants, des toxicomanes et des jeunes de la rue.

Pourtant, le choix a été fait de mieux financer la santé publique du Centre-Sud que celle de Montréal-Nord, selon elle.

«Donc, pour moi, la prévention, les moyens, ont été donnés à Centre-Sud et moins à Montréal-Nord. Force [est] de constater que la seule différence entre ces territoires-là, entre le Centre-Sud et le CISSS du Nord, c’est la couleur de la peau», affirmait celle qui était alors vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

«Les structures en place, les décisions financières, les choix politiques pointent directement sur le racisme systémique», poursuivait-elle.

Mme Dorismond a également expliqué que «malgré que parfois c’est un caractère involontaire, c’est cette forme de racisme qui a pour effet de perpétuer les inégalités vécues par les personnes racisées, notamment en matière d’éducation, de revenu, d’emploi et d’accès au logement et aux services publics, dont le réseau de la santé.»

La santé publique à Montréal-Nord devrait être financée au même niveau qu’au Centre-Sud, faisait-elle valoir, affirmant que cette situation relevait de «choix politiques, économiques».

Une question de sémantique

Les positions de Shirley Dorismond sur le racisme systémique ont obligé le gouvernement Legault à défendre sa candidate en début de semaine.

Par le passé, le premier ministre François Legault a plusieurs fois rejeté ce concept, arguant que le racisme n'était pas érigé en système au Québec. «C'est une question factuelle, c'est qu'on ne peut pas prétendre que le système, dans son ensemble, est raciste. Ça voudrait dire, là, que tous les dirigeants de tous les ministères ont une approche discriminatoire qui est propagée dans tous les réseaux», a-t-il notamment expliqué en octobre dernier.

En entrevue à l’émission Le Bilan, lundi dernier, Mme Dorismond a d’ailleurs refusé de réitérer son appui au concept de racisme systémique. «Il y a du racisme au Québec», s’est-elle contentée de dire.

Shirley Dorismond n’a pas souhaité nous accorder une entrevue pour cet article. Dans une déclaration transmise par courriel, son attachée de presse a déclaré que «Madame Dorismond a choisi les actions concrètes au lieu de s’attarder à la sémantique des mots, en se présentant avec la CAQ».

«C’est d’ailleurs le premier gouvernement à donner à un ministre la responsabilité de la lutte au racisme et à mettre en place des actions ciblées, ajoute-t-elle. Pour la candidate, le plus important avant tout est de s’attaquer au racisme.»

