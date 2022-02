OnVeutJouer: un mouvement qui prend de l’ampleur

Les sportifs s’impatientent et le font savoir : des centaines d’équipes de tous sports et niveaux confondus partagent sur les réseaux sociaux leur ras-le-bol d’être privé de matchs, sous la bannière #onveutjouer.

La santé publique a autorisé prudemment le retour au sport à partir du 31 janvier. Mais seulement pour les entraînements, limités à l’équipe. Ce n’est pas suffisant pour un très grand nombre de sportifs, qui n’en peuvent plus d’être privés de jouer et de compétitionner. D’autant plus que c’est la troisième fois depuis le début de la pandémie qu’on place leur sport sur pause et que d’autres juridictions au pays ont repris le jeu ou ne l’ont même pas cessé pendant la cinquième vague.

Boule de neige

Un mouvement s’est enclenché sur les réseaux sociaux dans les dernières heures et fait boule de neige. L’initiative de l’équipe de hockey des patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières a été de lancer sur Facebook un message au gouvernement québécois et à la santé publique. «Alors que la Ontario University Athletics, la LHJMQ, la ECHL, la AHL et la LNH reprennent la compétition, nous en avons assez de patienter. Que nous soyons issus de la LHJMQ, aux portes du hockey professionnel ou dans le hockey mineur, nous demandons à jouer !»

Le message a été relayé à des milliers de reprises, avec le hashtag #OnVeutJouer, sur Facebook, Twitter, Instagram et cie. Il a été appuyé par des figures connues du sport, telles que Maxime Talbot, Stéphane Fiset et Steve Hartley.

Né du hockey, il rassemble plusieurs autres sports, qui demandent aussi un retour des matchs et des compétitions. Les sportifs affirment que le jeu et la compétition sont importants pour la santé mentale et le développement d’habiletés comme la persévérance, la camaraderie et l’effort.

Patience, dit Charest

Questionnée sur ce mouvement, la ministre déléguée à l’Éducation, responsable du dossier des sports et loisirs, Isabelle Charest, a émis une déclaration par écrit, invitant tout ce beau monde à la patience.

«Je sais que la pratique du sport est d’une importance capitale dans la vie de plusieurs, surtout les jeunes. Nous en sommes conscients et c’est pourquoi, dès que la situation l’a permis, nous avons donné la possibilité aux jeunes de retourner à l’entraînement. Afin de garder le contrôle sur la contamination, tous les secteurs rouvrent de façon progressive, et le sport ne doit pas faire exception. J’encourage tout le monde à être patient et à profiter de l’occasion qui leur est offerte de retrouver leurs coéquipiers. J’ai confiance qu’avec la collaboration de toutes et tous, le retour aux matchs et à la compétition ne va pas tarder. Je continue mes échanges avec la santé publique et les partenaires du milieu sportif pour mettre en place les conditions gagnantes pour les prochaines étapes de déconfinement.»

