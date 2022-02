Pêche sur glace: un bilan positif malgré le froid de janvier

Le mois de janvier avec ses records de froid a eu un impact sur l’achalandage de certains sites de pêche sur glace de la Mauricie, alors que d'autres disent ne pas avoir été affectés par les aléas de Dame Nature. Tout compte fait, les pourvoyeurs dressent quand même un bilan positif de la saison en cours et entrevoient un regain pour les prochaines semaines.

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, un endroit reconnu pour la pêche hivernale, le mois de janvier a été parfait, selon le président de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Sylvain Massicotte. «Les visiteurs ont uniquement mis plus de bois dans le feu pour réchauffer leur cabane», a dit M. Massicotte, ajoutant que la météo a permis d’avoir une belle épaisseur de glace.

Mathieu Brodeur, un résident de Crabtree, près de Joliette, a décidé d’emmener sa famille à Sainte-Anne-de-la-Pérade samedi dernier. Il n’y était pas allé depuis 20 ans. Il nous a dit avoir adoré son expérience. «Comme nous pêchons dans une cabane chauffée, la température n’a pas été un enjeu. C’est vraiment une belle activité familiale.»

Un peu plus à l’ouest, Julien Plante, du Domaine du Lac St-Pierre, est du même avis que M. Massicotte. Le propriétaire a été très satisfait de l’achalandage sur son site au mois de janvier.

À l’opposé, la basse température a eu une influence majeure sur la clientèle à la Pourvoirie du Lac Blanc, à Saint-Alexis-des-Monts. «Plusieurs personnes ont téléphoné pour annuler leur séjour chez nous en janvier. Le couvre-feu décrété par le gouvernement le 31 décembre n’a pas aidé non plus. Des gens ont décidé ne pas sortir même si notre loisir était toujours permis», a constaté le directeur des ventes et du marketing de cette pourvoirie, Daniel Grenier.

Toutefois, ces jours-ci, le téléphone ne dérougit pas et M. Grenier s’attend à ce que beaucoup de gens iront pêcher la truite mouchetée prochainement, ajoutant que la réouverture des restaurants, lundi dernier, a un impact positif pour son établissement.

Même son de cloche du côté de la Pourvoirie Waban-Aki, à La Tuque, où la truite mouchetée sur le lac Hélène est la vedette, ainsi qu’au Centre de pêche La Pêcheresse, sur le lac Saint-Pierre, à Yamachiche, où le brochet et le doré sont à l’honneur.

Les propriétaires respectifs des deux endroits, Katerine LeCavalier et Gaétan Piché soutiennent que le froid n’a pas trop d’impact sur la quantité de poissons, mais davantage sur les pêcheurs qui sont plus réticents à pratiquer ce loisir par grands froids.

Les pourvoyeurs espèrent que la saison 2022 puisse s’étirer jusqu’au mois de mars.