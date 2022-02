Pékin 2022: Violette derrière son papa

Violette n’est pas encore consciente des exploits de son papa. La petite, qui aura bientôt deux ans, est pourtant l’une des raisons de la présence de Charles Hamelin aux Jeux de Pékin.

C’est important pour le patineur de vitesse sur courte piste que Violette puisse le voir en action aux Jeux olympiques avant qu’il accroche ses patins. Il souhaite que sa fille ait des souvenirs de ses dernières compétitions.

Pour ce dernier passage aux Olympiques, l’athlète de 37 ans peut compter sur l’appui de sa famille et de plusieurs proches. Il a même reçu une vague d’amour de la garderie de sa fille jeudi.

Violette et ses amis se sont réunis au parc Étienne-Desmarteau pour faire une vidéo d’encouragement à celui qui sera l’un des deux porte-drapeaux du Canada lors de la cérémonie d’ouverture. La trentaine d’enfants ont crié des « go Charles go » avec des drapeaux du Canada et des pancartes.

Les responsables ont également fait un montage avec la photo de l’athlète qui se trouve en évidence à l’entrée du CPE. Il y en a un autre à l’entrée du local où Violette passe ses journées.

Chant du cygne

La conjointe de Hamelin trouve cela difficile de ne pas pouvoir être sur place pour assister aux courses de son homme.

« Lorsqu’on a appris que les spectateurs n’étaient pas admis à Pékin, on a pleuré tous les deux, raconte Geneviève Tardif. On a accepté la nouvelle. De voir les gens encourager Charles en aussi grand nombre, ça me rend émotive chaque fois.

« De ne pas être à Pékin avec lui, c’est plein d’émotions mélangées. Je pleure depuis une semaine, mais ce n’est pas négatif. »

Tardif aura aussi les deux mains dans ces Jeux olympiques. Elle sera descriptrice de plusieurs compétitions sur les ondes de Radio-Canada.

« Tout ce que j’ai demandé, c’était d’avoir des compétitions qui n’étaient pas en même temps que le patinage de vitesse. Je ne pourrais pas faire tout cela sans l’aide d’une nounou qui fera partie de notre bulle familiale pendant les Jeux. »

Avant son départ pour Pékin, Hamelin avait la possibilité d’être isolé de sa petite famille pour minimiser ses contacts. Toutefois, il a décliné cette demande. Il tenait à passer le plus de temps possible avec Violette et Geneviève.

Bien dans sa tête

Ça lui a permis de prendre le chemin de l’aéroport avec la tête en paix.

« Charles était vraiment serein et excité. Je sens qu’il se donne la chance d’être lui-même et de pouvoir profiter du moment. Ce sont ses premiers Jeux où il pourra en profiter. C’était un état d’esprit qu’il n’avait pas.

« Auparavant, il était perfectionniste au point où il ne se donnait pas la chance de s’amuser et parler aux autres. Il s’en va là en gang et il n’est pas tout seul dans son monde. »

Depuis son arrivée en sol chinois, Hamelin parle quotidiennement avec les deux femmes de sa vie avant d’aller au lit. La discussion se termine avec un bec de Violette dans l’écran de la tablette. La petite ne le sait pas, mais elle donne de l’énergie à son paternel même si elle est à des milliers de kilomètres de lui.

Si l’amour peut déplacer des montagnes, il pourrait transporter Hamelin vers un autre podium olympique. Ça serait une conclusion parfaite.

