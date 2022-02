Plus de sept millions de visiteurs en 2021 relancent le tourisme à Dubaï

Plus de sept millions de touristes étrangers ont visité Dubaï l’année dernière, a indiqué jeudi le gouvernement de l’émirat qui accueille actuellement l’Exposition universelle, marquant une relance du secteur touristique très affecté en 2020 par la pandémie de COVID-19.

«Dubaï a accueilli 7,28 millions de visiteurs internationaux pour une nuit ou plus entre janvier et décembre 2021, ce qui représente une croissance de 32 %», par rapport à l’année précédente, selon les derniers chiffres du département de l’Économie et du tourisme de Dubaï.

Ces chiffres «soulignent la résilience et la relance du secteur» à Dubaï, souligne un communiqué du département, qui ajoute que «cette tendance positive devrait se poursuivre tout au long de 2022 et au-delà».

Dubaï, l’un des sept émirats formant l’État des Émirats arabes unis, est connu pour abriter la plus haute tour du monde, mais aussi pour ses hôtels clinquants et loisirs de luxe.

L’émirat qui accueille actuellement l’Exposition universelle 2020, mise sur l’événement pour attirer toujours plus de touristes. Depuis son ouverture en octobre, l’Exposition a déjà enregistré plus de 11,6 millions de visiteurs, résidents et voyageurs, selon les autorités locales.

Le tourisme représente un pilier de l’économie de cet émirat pauvre en pétrole, qui avait accueilli 16,7 millions de touristes en 2019.

Avant la crise sanitaire, Dubaï était le plus important aéroport au monde en termes de voyageurs étrangers, l’émirat servant notamment de plateforme de transit pour diverses destinations, particulièrement en Asie.

Les récentes attaques contre le richissime pays du Golfe mettent toutefois en péril sa réputation d’oasis de paix au Moyen-Orient.

En janvier, les Émirats ont été la cible de trois frappes revendiquées par les rebelles du Yémen, où Abou Dhabi fait partie d’une coalition militaire qui intervient depuis 2015 dans la guerre aux côtés du gouvernement contre les Houthis.

Une des attaques, menées à l’aide de drones et de missiles, a fait trois morts à Abou Dhabi le 17 janvier. Les rebelles Houthis avaient également revendiqué des tirs de missiles qui ont été interceptés au-dessus des Émirats les 24 et 31 janvier.

Mercredi, les Émirats ont dit avoir intercepté et détruit des «drones hostiles» sur son territoire. L’attaque a été revendiquée par un groupe très peu connu qui aurait des liens avec des factions pro-Iran en Irak, suscitant de nouvelles inquiétudes sur une escalade des tensions dans la région.