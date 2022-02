Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Sous l’eau avec Ludovico

Le compositeur italien propose, avec Underwater, un album où on le retrouve seul au piano. Il interprète des vignettes instrumentales, contemplatives, mélancoliques, feutrées, confortables et qui amènent au recueillement. Les mélodies ont été inspirées par de longues marches que le compositeur, dont les œuvres ont été reprises par Angèle Dubeau, a faites dans la nature. On a l’impression d’accéder à un monde parallèle et de se retrouver dans un état de flottaison. À travers les 48 minutes de Underwater, les titres Luminous, Rolling Like a Ball, Flora, Natural Light, Almost June et Temple White sortent du lot. Il s’agit de son premier album de piano solo en 20 ans. (Yves Leclerc)

Underwater ★★★1/2

► Un album de Ludovico Einaudi

Douce cérémonie

Courtoisie

C’est un premier album empli de douceur et de chaleur que nous offre Le Portier ; un projet ayant vu le jour à la suite de la rencontre de l’auteur-compositeur-interprète Jesse Proteau (aussi connu sous le nom de Zagata) et le compositeur, arrangeur, claviériste et chef d’orchestre Vincent Réhel. Les univers des deux artistes semblent avoir été prédestinés pour se rencontrer alors que la voix chaude de Jesse se trouve sublimée par les mélodies alliant claviers, cordes, piano et guitare acoustique. Gros coups de cœur pour les mélancoliques Kamikazes et Raccourcis, ainsi que les pièces Sang Froid, D’Estimauville (parfaite pour partir sur la route) et Quand on s’endort collés, qui inscrivent le duo comme fier descendant d’artistes de la trempe de Louis-Jean Cormier. (Sarah-Émilie Nault)

Cérémonie ★★★★1/2

► Un album de Le Portier

Exaltante épopée musicale

Journal de Québec

Un sentiment doux-amer naît de l’écoute d’Ants From Up There, second album du collectif britannique Black Country, New Road. Encore plus que son acclamé prédécesseur For The First Time, sorti début 2021, cette collection de 10 exaltantes pièces post rock, à la frontière de la pop de chambre, dévoile la saisissante virtuosité et la remarquable créativité de cette bande de sept jeunes musiciens. Amateurs de longues chansons en forme d’épopées ponctuées d’une finale cacophonique, vous serez servis. Seule ombre au tableau, le chanteur-guitariste Isaac Wood a annoncé son départ, il y a quelques jours. Le groupe a promis de poursuivre l’aventure. Espérons que la suite sera quand même excitante. (Cédric Bélanger)

Ants From Up There ★★★★1/2

► Un album de Black Country, New Road