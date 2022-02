Pourquoi chantent-ils surtout en anglais?

Une fois de plus, Star Académie a ouvert sa nouvelle édition avec une chanson qui deviendra peut-être un ver d’oreille.

Changer le monde n’a pas l’éclat de Maintenant et partout d’Hubert Lenoir, Jérôme 50 et Julyan, qui ouvrait l’édition précédente, mais la chanson de Laurence Nerbonne et de Marie- Élaine Thibault risque fort, elle aussi, d’être fredonnée par quelques millions de Québécois.

Malgré les appels répétés pour la sauvegarde du français, le lancement de Star Académie nous a fait entendre deux fois plus de chansons en anglais que de chansons françaises. À tel point que Gregory Charles, dont le père, ironie du sort, est originaire d’une colonie britannique, a senti le besoin d’annoncer que les académiciens devront dans les semaines à venir accorder une meilleure place à la chanson française.

S’il existe à la radio des quotas de chansons francophones imposés par le CRTC, rien de semblable ne s’applique à la télévision. Seules les protestations du public pourraient infléchir le contenu des émissions de variétés de nos trois réseaux. Encore qu’il ne soit pas évident d’intervenir auprès de Radio- Canada. Pas question, en effet, d’y déposer une plainte par téléphone. Il faut écrire. Par courriel ou par la poste de Sa Majesté. C’est ce qu’on apprend lorsqu’on téléphone à Radio-Canada au 1 866 306-4636. Une voix enregistrée nous répond en anglais – le français est au deuxième rang – pour nous trimballer ensuite de bouton en bouton, toujours en anglais first !

LES CHANSONS ANGLAISES ONT LA COTE

Depuis quelques années, des dizaines de lecteurs m’ont écrit pour se plaindre qu’En direct de l’univers présente trop de chansons anglaises. Au moins deux « hommagés » m’ont affirmé qu’on leur avait spécifiquement demandé de choisir aussi des chansons anglophones. Cela contredit Radio-Canada et Attraction Image qui prétendent n’avoir rien à voir avec le choix des chansons qui serait exclusif aux invités.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que les auditoires plus jeunes préfèrent les chansons anglophones. Le choix que font spontanément les académiciens en est la preuve. Ces jeunes n’ignorent pas non plus que Céline Dion a connu un succès mondial à partir du moment où elle a commencé à chanter en anglais.

Il y a longtemps qu’est mort l’engouement pour la chanson québécoise. Les Leclerc, Léveillée, Dubois, Ferland, Rivard, Desjardins et compagnie sont devenus presque folkloriques. Comme les interprètes fabuleuses qu’étaient Pauline Julien, Monique Leyrac, Renée Claude ou Diane Dufresne. Seuls résistent encore Robert Charlebois et Ginette Reno.

CHANGER LE MONDE

Nos jeunes compositeurs et paroliers n’ont ni le souffle ni le dynamisme fédérateur des Stéphane Venne ou des Luc Plamondon. S’il était entraînant de chanter C’est le début d’un temps nouveau ou Le blues du businessman, il faudrait être bizarre pour entonner en chœur autour d’un piano une chanson d’Ariane Moffat, de Cœur de Pirate ou de Charlotte Cardin. Si intéressantes soient leurs chansons, leur côté introspectif et leurs mélodies ne se prêtent guère à ce genre de défoulement. Ce n’est pas simple de transformer en ver d’oreille le lyrisme si particulier de Béatrice Martin ou l’hypersensibilité de Charlotte Cardin.

Toutes ces chansons triomphantes qui ont fait vibrer les Québécois de mon âge, tous ces vers d’oreille incontournables qui nous ont fait traverser la Révolution tranquille et deux campagnes référendaires sont de l’autre siècle. La nouvelle chanson-thème de Star Académie se termine par les mots : « Avec une chanson, je vais changer le monde ! » Hélas ! à moins d’un revirement subit, cette chanson qui changera le monde sera in English !