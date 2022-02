Quincailleries: une majorité opposée à la preuve vaccinale obligatoire

Près de 74 % des propriétaires de quincaillerie et de centres de rénovation se sont dits opposés à un maintien de la preuve vaccinale dans leurs commerces, selon un sondage de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

• À lire aussi: Le passeport vaccinal passe le test dans les commerces

• À lire aussi: Passeport vaccinal: une exception pour les entrepreneurs en construction

D’après ce coup de sonde express, seulement 12 % des propriétaires sondés appuient l’extension du passeport vaccinal, quand 14 % se sont prononcés en accord avec le décret qui est actuellement en vigueur.

Sur les personnes interrogées, 73 % d’entre elles ont par ailleurs affirmé qu’elles ne demandaient pas le passeport vaccinal à l’entrée de leur commerce, puisqu’il s’agit de magasins de moins de 1500 mètres carrés.

Les propriétaires ont en majorité déploré la perte du statut essentiel de leur commerce, plus d’une semaine après l’entrée en vigueur de la preuve vaccinale dans les commerces de plus de 1500 mètres carrés.

«Nos équipes ont travaillé depuis le début de la crise comme commerces essentiels et tout à coup, on ne l’est plus. Et cela alors que le gouvernement ne peut prouver que nous nous sommes mal comportés ou que nous soyons des foyers d’infection», a notamment commenté un gestionnaire interrogé.

Le climat de travail et l’expérience client se seraient aussi dégradés chez 21 % des commerces soumis au sondage. Près de 55 % d’entre eux ont également avancé que les ventes sont actuellement moyennes, contre 26 % qui ont affirmé faire de bonnes affaires.

«Sans se concerter, les marchands tirent pas mal dans la même direction et considèrent que le gouvernement se sert des commerces pour compenser sa gestion du système de santé», a souligné Isabelle Champagne, vice-présidente information et formation à l’AQMAT.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 145 propriétaires de quincaillerie et de centres de rénovation le 2 février 2022.