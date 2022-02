Un autre bon début de tournoi pour Maude-Aimée Leblanc

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc joue du golf inspiré depuis qu’elle a retrouvé le championnat de la LPGA cette année. À son deuxième tournoi majeur de la saison, l’athlète de 32 ans a amorcé le Championnat Drive On en s’installant au sixième rang après une ronde, jeudi, à Fort Myers en Floride.

Leblanc a poursuivi sur sa lancée après avoir terminé en huitième position au tournoi de Gainbridge dimanche dernier, son premier événement de la LPGA depuis 2019. Comme il y a une semaine, elle a amorcé son parcours avec une carte de 67 (-5).

La Sherbrookoise a connu quelques difficultés en première moitié de ronde avec trois oiselets et autant de bogueys. Elle a toutefois fait mieux aux neuf derniers fanions, calant cinq nouveaux oiselets.

La golfeuse québécoise est à deux coups des meneuses, l’Américaine Marina Alex et la Japonaise Nasa Hataoka, qui ont frappé la balle à 65 reprises (-7).

Ce fut beaucoup plus ardu pour l’autre Canadienne en lice à ce tournoi, Brooke M. Henderson. L’Ontarienne a amorcé sa journée de la pire des façons en enregistrant un double boguey au premier fanion. Le reste de sa ronde s’est déroulé en montagnes russes avec cinq oiselets et deux bogueys, et Henderson s’en est sortie avec une carte de 71 (-1), bonne pour le 51e rang.

Tom Hoge en tête à Pebble Beach

Du côté de la PGA, l’Américain Tom Hoge a pris les devants au AT&T Pebble Beach Pro-Am grâce à une excellente ronde de 63 coups (-9).

Le golfeur de 32 ans a connu une ronde sans faille de neuf oiselets. Hoge a terminé sa journée sur le neuf d’aller et a retranché un coup à la normale du troisième au huitième fanion.

L’Irlandais Seamus Power sera son principal poursuivant vendredi, lui qui a joué 64 (-8). Le Suédois Jonas Blixt et l’Américain Austin Smotherman complètent le top 3, à deux coups du meneur. Smotherman a notamment calé deux aigles pendant sa ronde.

Vainqueur de l’édition 2020 du tournoi, Nick Taylor est le Canadien le mieux classé après une journée, avec un pointage de -3. Le Britanno-Colombien Adam Svensson a remis une carte identique et tous deux occupent le 33e rang.

Parmi les autres représentants de l’unifolié, Michael Gligic et Taylor Pendrith (70, -2) ne sont pas loin derrière. Adam Hadwin, David Hearn et Mackenzie Hughes ont tous joué la normale.