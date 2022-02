Voyez la bande-annonce de la 2e saison de «C’est comme ça que je t’aime»

La deuxième saison de la série «C’est comme ça que je t’aime» va nous ramener en 1975 alors que la nouvelle caïd de Sainte-Foy, Huguette Delisle (Marilyn Castonguay), va vouloir étendre son terrain de jeu à Montréal.

La bande-annonce de la nouvelle saison a été dévoilée jeudi en vue de l’arrivée des nouveaux épisodes sur ICI TOU.TV EXTRA, le 3 mars prochain.

On dit qu’Huguette va vouloir souligner à sa façon l’Année internationale de la femme et retrouver son œil du tigre. Les enfants des Delisle et des Paquette retournent au camp de vacances et leurs parents ont trois semaines devant eux pour se remettre aux commandes de leur empire criminel.

Sophie Desmarais, Karine Gonthier-Hyndman, François Létourneau et Patrice Robitaille retrouvent leur rôle respectif, aux côtés notamment de Patrick Drolet, Chantal Fontaine, Mathieu Gosselin, Alexandre Goyette, Jean-François Provençal, René Richard Cyr, Mani Soleymanlou, Richardson Zéphir et Jocelyne Zucco.

Mikhaïl Ahooja, Émilie Bibeau, Anne-Marie Binette, Gabriel Cloutier Tremblay, Richard Fréchette, Michel Laperrière, Steve Laplante, Charlotte Le Bon, Pierre-François Legendre et Marc St-Martin s’ajoutent à la distribution.

Produite par Joanne Forgues et Catherine Faucher de Productions Casablanca, la série est écrite par François Létourneau et coréalisée par Jean-François Rivard et Robin Aubert.

