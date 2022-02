THIBODEAU, Cécile



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le lundi 24 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée madame Cécile Thibodeau, épouse de feu Normand Maheux, fille de feu Hormidas Thibodeau et de feu Yvonne Poulin. Elle demeurait à Saint-Georges. La famille se recueillera en privé aule vendredi 11 février en après-midi de 14h à 16h et en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 8h30.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (feu Pascal Miscioscia), François (Marie-Hélène Morin), André, Damien (Dany Cloutier), Daniel et feu Lise Maheux. Elle était très fière de ses 9 petits-enfants : Annie-Claude, Karlyne, Karel, Justin, Jordan, Chelsea, Kylee, feu Éric et Lilirose ainsi que de ses 11 arrière-petits enfants. Elle était la soeur de : Henri-Louis (feu Marie-Laure Vachon), feu Germain (feu Pauline Pouliot), feu Jeannette (feu Jules Vachon), feu Monique (Lainé Gosselin), feu Marcel (Nicole Bellavance), Mgr François, feu Lucienne, Marie-Claire (Jean-Noël Labbé), Juliette (John Enos), feu Rolande et Paul. Elle était la belle-soeur de : feu Aurélius (feu Thérèse Giguère), feu Gérard (feu Antoinette Poulin), Renald (Annette Poulin), feu Marie-Paule (feu Armand Poulin), feu Rachelle (feu Louis Vallières), feu Jean-Marie et feu Joseph-Henri (Hélène Boily). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de la Coop Services à domicile Beauce, ainsi que celle du CLSC Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.