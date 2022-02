SAVARD, Michelin



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 janvier 2022, à l'âge de 66 ans, nous a quittés monsieur Michelin Savard, conjoint de dame Sonia Gravel. Il était le fils de dame Gisèle Huot et de feu monsieur René Savard. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Michelin aient une pensée pour lui. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans une grande peine outre sa mère Gisèle et sa conjointe Sonia, ses enfants: Nicolas (Tommy Perron) et Caroline; son frère Gaétan Savard; sa belle-mère Jeannine St-Hilaire (feu Étienne Gravel); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marlène Gravel (Gérard Fournier), Sarto Gravel (Claire Bernard) et Constance Gravel (Yvan Hébert). Il quitte également plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et amis(es).