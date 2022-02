FOSTER, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 janvier 2022, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée dame Camille Foster, fille de feu dame Rose-Emma Villeneuve et feu monsieur Armand Foster. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Sylvain (Marlène) et Madeleine (feu Lucien Michaud); ses petits-enfants: Jessica (Alain), Alexandre, Cassandra, Sébastien et Sandra (Denis); ses arrière-petits-enfants: Loïc, Luka, Noah, Émile, Félix, Logan, Pénélope, Juliette et Léa-Maude; ses frères et sœurs: Jeannine (Henry), Geneviève, Bernard, Michel, Nicolas et Jocelyne; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que son médecin Annie Carrier pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.