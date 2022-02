7 endroits où essayer la trottinette des neiges

Connaissez-vous la trottinette des neiges? D’origine scandinave, il s’agit d’une activité que l’on peut faire en solo ou en compagnie d’un chien, et ce, dans un nombre grandissant de parcs et de centres de plein air du Québec.

Le principe est simple: la trottinette des neiges est un type de luge à deux patins sur laquelle on s’installe debout, à l’arrière, et que l’on pousse pour avancer. On peut, ou non, attacher un chien (ou deux) à l’avant de la trottinette grâce à un harnais spécial, pour qu’il puisse la tirer. Avec ou sans aide canine, c’est une activité hivernale qui garde au chaud et qui fait bien travailler le cardio.

Il est souvent possible d’asseoir un enfant, ou même un adulte, à l’avant de la luge sur un petit siège, mais cela dépend des modèles. Selon divers centres offrant l’activité, comme le parc de la Gorge de Coaticook, ni votre chien ni vous-même n’avez besoin d’entraînement particulier pour faire cette activité.

Envie d’essayer?

Voici quelques-uns des endroits où louer une trottinette des neiges en nature au Québec. (Attention, ils n'acceptent pas tous les chiens!)

Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches

Ce parc offre un sentier de 7,5 km pour la trottinette des neiges. Vous pouvez y faire la location de luge scandinave pour 2h, 4h ou une journée. Harnais pour chien aussi en location.

Coaticook, Cantons-de-l’Est

Un sentier multifonctionnel de 3,5 km attend les «trotteurs» au parc de la Gorge de Coaticook. Il est plutôt plat, avec quelques montées et descentes. Location de harnais pour chien aussi possible.

Sainte-Catherine, Montérégie

Au bord du fleuve, près de Montréal, le RécréoParc offre une foule d’activités hivernales cette année encore. On peut y louer des trottinettes des neiges et des harnais pour chien.

Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Dans ce parc bordé par le fleuve gelé, vous pourrez filer en trottinette sur les sentiers de randonnée de neige durcie, qui sont parsemés de 3 relais chauffés. Deux types de luges disponibles. Chiens non admis en hiver dans ce parc.

Stoneham-et-Tewkesbury, Région de Québec

Pour une sortie en famille dans une magnifique vallée glaciaire, c’est ici que ça se passe. Par contre, Pitou ne pourra pas se joindre à l’activité (trottinette sans chien seulement).

Saint-Bernard-de-Lacolle, Cantons-de-l’Est

Pour une randonnée en solo ou avec un enfant assis à l’avant. Les chiens sont les bienvenus, mais il n’y a pas de harnais en location pour eux toutefois.

Oka, Laurentides

Ici, on peut s’initier sur certains sentiers de randonnée hivernale, sur un terrain plat, non loin du lac des Deux-Montagnes. L’activité se pratique entre humains seulement (chien non admis).