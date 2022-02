PATRY, Jacqueline Poiré



Le 17 janvier 2022, à l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée de sa famille, est décédée Jacqueline Poiré à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de Charles Patry, fille de feu Edwidge Martel et de feu Louis-Philippe Poiré. Native de Lévis, elle est demeurée à Saint-Charles de Bellechasse de nombreuses années.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Paul-André (Karine Bolduc) et Denis (Lisa Marie Paquet); ses petits-enfants: Mélissa Patry (Alexandre Drolet), Maxime Patry, leur mère Dany Proteau; son arrière-petite-fille qu'elle adorait Magalie Drolet; son frère Pierre (Lucie Dugré); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la belle-sœur des membres de la famille Patry: feu Adrien (Georgette Brochu), feu Louis-Philippe (Cécile Dionne), feu Émilienne (feu Maurice Beaudoin), feu Jean-Marie (feu Yvette Marotte), Raymond (feu Margot L'Heureux, feu Jacqueline Vincent), feu Clément (Anita L. Lamontagne), Rosaire (Marie-Paule Lemieux), feu Ernest (Claudette Carrier), Gilberte (feu Bernard Picard), feu Noël, feu Réjean (Lauraine Talbot) et feu Gilles (Aline Ruel).Remerciements aux médecins et au personnel du CRIC, du 7e étage et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le support, l'empathie et les bons soins. Remerciements également à sa belle-sœur Aline et sa nièce Guylaine pour leur soutien, leur présence, leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca.