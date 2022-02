Accessoires de cuisine: cric, crac et on croque

Le son des céréales qui crépitent au contact du lait et craquent sous vos dents est une douce musique à vos oreilles le matin ? Servez-vous !

Contenant hermétique

Photo courtoisie, Eugène Allard

Transférer ses céréales préférées dans un contenant hermétique en plastique, comme ce distributeur POP (4,5 litres) d’OXO, permet de préserver leur fraîcheur et d’éliminer le fouillis dans le garde-manger. Il possède deux couvercles hermétiques et un devant effilé pratique pour verser, puis présente une forme rectangulaire maximisant l’espace. Autres formats disponibles.

► eugeneallard.com > 31,99 $

Distributeur de céréales

Photo courtoisie, Wayfair

Qu’elles sont alléchantes les céréales lorsqu’elles remplissent un tel distributeur double ! Il suffit de tourner les poignées pour qu’elles tombent dans notre bol. Les enfants qui se lèvent tôt pourraient eux-mêmes s’en servir et ainsi développer leur autonomie. N’ayez crainte, en cas de pépin, le plateau inférieur recueillerait les miettes. Chaque distributeur en plastique peut contenir jusqu’à 17,5 onces.

► wayfair.ca > 85,99 $

Bol matinal

Photo courtoisie, Stokes

Le bol Clay, fabriqué à la main en grès, deviendra le fidèle compagnon de vos déjeuners lorsque des flocons vous feront saliver. Céréales, lait, fruits, yogourt, noix, graines et autres délices s’y côtoient délicieusement. Coloré (autres teintes disponibles) et durable, il va au lave-vaisselle pour un entretien facile et un usage quotidien.

► stokesstores.com > 5,99 $

Céréales sur le pouce

Photo courtoisie, La Guilde culinaire

Si vous êtes un adepte de céréales, vous ne pourrez résister à l’envie d’en manger au boulot. Ce contenant FUEL comprend un bol étanche de 150 ml pour le lait et un bol de 350 ml pour les céréales, deux ingrédients qu’il suffira de combiner au moment de combler son appétit. Un bloc glacé intégré au couvercle permet même de garder le lait froid durant le transport. Les deux contenants sont gradués

► laguildeculinaire.com > 12,85 $

Pichet à lait

Photo courtoisie, Linen Chest

Votre maisonnée consomme du lait en sac ? Vous avez donc besoin d’un pichet comme celui-ci, qui élimine les risques de dégât, qui ne laisse aucune goutte ruisseler en laissant une odeur désagréable et qui retient le sac afin de permettre une utilisation à une seule main. Quatre modèles disponibles.

► linenchest.com > 9,99 $