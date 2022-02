BRETON, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 18 janvier 2022 à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Breton, conjoint de madame Marthe Pouliot, fils de feu monsieur Gérard Breton et feu madame Émilia Asselin. Il demeurait à La Durantaye. Il laisse dans le deuil sa conjointe: madame Marthe Pouliot, ses frères: Roland (Rachel Pelletier), Julien (Louisette Garant), Conrad (Rita Lemay), feu Germain (Lise Corriveau), Gerard (Diane Lacroix), Jean-Yves, Robert (Céline Boutin); de la famille Pouliot : Diane (Pierre Lemay) et Stéphane, ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à Céline et Robert ainsi qu'à Étienne. De plus la famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins et l'attention apportés à Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.Ses cendres seront inhumées ultérieurement en toute intimité. La direction des funérailles a été confiée à la