Bruit des klaxons à Ottawa: une poursuite de 9,8 M$ contre le convoi de camionneurs

Les organisateurs du « convoi de la liberté », qui bloque le centre-ville d'Ottawa depuis plus d’une semaine, font face à un recours collectif potentiel de 9,8 millions de dollars pour bruit continu de klaxon de véhicule, déposé au nom des résidents du centre-ville de la ville.

Selon une déclaration déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario vendredi par l'avocat Paul Champ, la poursuite demande 4,8 millions de $ pour «nuisance privée» et 5 millions de $ supplémentaires en «dommages-intérêts punitifs», a rapporté CTV News.

Les klaxons des camions émettraient un bruit compris entre 100 et 150 décibels selon le dossier du tribunal, et ne seraient pas destinés à être utilisés plus de quelques secondes, car les niveaux sonores sont dangereux et peuvent causer des dommages permanents à l'oreille humaine.

La déclaration met l'accent sur le fait de klaxonner comme l'une des principales tactiques «coordonnées» que les participants au convoi ont utilisées pour faire connaître leur présence, alléguant que l'utilisation de klaxons causerait «une détresse, des souffrances et des tourments mentaux importants.»

Parmi les blessures et dommages allégués figurent “des difficultés de concentration, entrave à la jouissance paisible de la maison, maux de tête, et difficulté à dormir.”

Les dommages-intérêts estimés par membre du groupe sont de 100 $ par jour pour «l'utilisation continue de la tactique illégale du klaxon». Au total ce sont 9,8 millions de $ qui sont réclamés, une somme proche de ce que la cagnotte participative, annulée vendredi, aurait du rapporter au mouvement.

L'affaire devrait être portée devant les tribunaux samedi après-midi.