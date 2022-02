CF Montréal: Brisma se démarque

FORT LAUDERDALE | Le CF Montréal a comblé un retard d’un but à la mi-temps pour remporter une victoire de 2 à 1 sur l’Inter Miami CF lors de son second match préparatoire, vendredi à Fort Lauderdale.

C’est le choix de troisième tour de l’équipe, Ivy Brisma, qui a inscrit les deux buts, dont celui de la victoire dans la 90e minute.

« Il montre ses qualités de vitesse et de percussion, c’est un joueur qui aime aller vers l’avant et il a montré ce que l’on avait vu à l’entraînement », a noté Wilfried Nancy au sujet de Brisma.

Le jeune joueur, qui n’a toujours pas de contrat, a su être opportuniste, ce qui a plu à Nancy.

« Ce que j’ai aimé, c’est qu’on a été agressifs et on a provoqué ces situations-là. Il a su profiter des erreurs de l’adversaire. »

Quatre défenseurs

Wilfried Nancy a une fois de plus choisi de travailler avec quatre défenseurs, amorçant la rencontre avec Zorhan Bassong, Gabriele Corbo, Karifa Yao et Mathieu Choinière.

« Ce sont des schémas qu’on essaie de mettre en place. Je suis bien sur le côté ou plus vers l’intérieur. Je peux ainsi travailler avec [Joaquin] Torres quand il veut jouer plus sur la ligne. »

Montréal a disputé une première demie intéressante, mais a vu le vétéran Gonzalo Higuain marquer pour Miami en fin de période. Comme il l’avait annoncé plus tôt cette semaine, Nancy a donné une soixantaine de minutes aux joueurs partants, hormis Sunusi Ibrahim.

Lors des changements de seconde demie, on a vu beaucoup de jeunes joueurs prendre le terrain et surtout le défenseur Karifa Yao y rester. On veut donc lui donner une bonne chance de se faire valoir puisqu’il a joué le match en entier.

Bonne impression

On l’a mentionné, le milieu de terrain Ivy Brisma a laissé une fort bonne impression avec un doublé. Le premier choix, l’attaquant Jojea Kwizera, a eu aussi des moments intéressants autour du filet adverse.

Les deux joueurs ont encore deux parties pour convaincre Wilfried Nancy.

« Je garde les yeux grands ouverts pour voir ce que ces deux joueurs peuvent nous apporter, mais je n’ai pas encore pris de décision. »

Ce qui milite en leur faveur, c’est que l’équipe a besoin d’aide en attaque avec la blessure de Mason Toye et l’absence indéterminée de Bjørn Johnsen qui se remet lentement de la COVID-19.

Les joueurs de l’équipe nationale canadienne étaient sur les lignes de côté à l’exception de Samuel Piette qui doit suivre le protocole COVID. Après une journée difficile jeudi, il se portait mieux vendredi.