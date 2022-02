Convoi «de la liberté» à Québec: calme plat au lendemain du premier rassemblement

C’était le calme plat dans les environs de l’Assemblée nationale, vendredi matin, au lendemain du premier rassemblement de camionneurs provenant essentiellement de la Côte-Nord.

Seules les dizaines de policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et de la Sûreté du Québec (SQ) qui assuraient la sécurité du secteur étaient toujours sur place.

Jérémy Bernier

Une estrade vide posée devant le parlement et trois camions lourds stationnés en bordure de la route sont les seuls vestiges de la manifestation de la veille.

Jérémy Bernier

D’autres convois en provenance de la Beauce, de la Gaspésie, de Trois-Rivières, de la Rive-Sud de Montréal et de Baie-Saint-Paul, entre autres, sont toutefois attendus vendredi et samedi.

Jérémy Bernier

Ils pourraient cependant se buter à certains obstacles puisqu’une contremanifestation s’organise actuellement à Québec. Près de 400 personnes ont dit répondre à l’appel au blocage des convois du groupe « Observatoire des délires conspirationnistes du Québec » sur les réseaux sociaux.

Jérémy Bernier

Des leçons tirées d’Ottawa

La première manifestation de la veille s’est fait somme toute dans le respect, d’après les autorités.

Jérémy Bernier

Au SPVQ, on dit avoir eu une bonne collaboration des organisateurs du convoi pour cette première sortie, malgré la remise de 14 constats d’infractions à des manifestants.

La police refuse cependant d’élaborer plus sur son plan de match et sur son opération de la veille, pour éviter de compromettre leur déploiement des prochains jours.

Mais Québec semble avoir tirée des leçons du siège de camionneurs qui se tient à Ottawa depuis plus d’une semaine. Plus tôt cette semaine, le directeur adjoint de la surveillance du territoire du SPVQ, André Turcotte, indiquait avoir eu des discussions avec ses collègues de la capitale fédérale.

« Je ne suis pas ici pour juger les actions ou le travail de mes collègues à Ottawa. Nous avons des discussions depuis le début de la situation. [...] et on a des échanges avec eux qui sont très profitables pour nous », avait-il affirmé.

«Le party» va commencer à soir à 5 heures»

L’un des organisateurs du convoi de la Côte-Nord, Kevin «Big» Grenier, invite les manifestants à se réunir ce soir à 5 heures devant le Parlement dans une vidéo qu’il a partagé sur Facebook où il est accompagné de Bernard «Rambo» Gauthier.

«À soir à 5 heures, ça n’arrête plus. Ça va être «non stop». Faque à soir à 5 heures, ça commence et ça n’arrête plus. À 5 heures, tout le monde en avant du Parlement. Ça commence et ça n’arrêtera plus», dit-il.

«Là, on s’en va tranquillement regarder les lieux et donner un coup de main à ceux qui sont en train de monter le stage. C’est sûr et certain qu’on ne sera pas là tout l’après-midi parce qu’on a plein de choses à régler, mais à soir à 5 heures, on vous attend. Le party va commencer. On va faire ça convivial pis toute. Si M. Legault ne comprend pas, après le Carnaval, on utilisera un autre ton.»

– Avec la collaboration de Diane Tremblay.

