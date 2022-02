Corée du Nord : la Chine demande aux États-Unis «sincérité» et «flexibilité»

Les États-Unis «devraient montrer davantage de sincérité et de flexibilité» s’ils veulent débloquer la crise avec Pyongyang, a dit vendredi l’ambassadeur chinois à l’ONU Zhang Jun, alors que, selon des diplomates, Washington a échoué à obtenir une déclaration commune du Conseil de sécurité sur ce dossier.

Washington a proposé à ses 14 partenaires un texte condamnant les derniers essais de missiles nord-coréens, mais «la Chine, la Russie, les Africains et d’autres» ont refusé de l’adopter, ont précisé à l’AFP ces diplomates.

Les États-Unis «devraient proposer des approches, des politiques et des actions plus attrayantes et plus pratiques, plus flexibles et répondre aux préoccupations de la Corée du Nord», a insisté Zhang Jun devant des médias, avant le début d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité convoquée à la demande de Washington.

Après les initiatives de l’ex-président américain Donald Trump à l’égard de la Corée du Nord, «nous avons vu la suspension des essais nucléaires, nous avons vu la suspension du lancement de missiles balistiques intercontinentaux», a fait valoir l’ambassadeur chinois.

Ces derniers mois, au contraire, «nous avons assisté à un cercle vicieux d’affrontements, de condamnations, de sanctions», a déploré Zhang Jun dont le pays a bloqué le mois dernier à l’ONU l’adoption de sanctions individuelles visant des Nord-Coréens sur le modèle de mesures prises par Washington.

Il y a plus d’un an, la Chine, avec la Russie, a proposé au Conseil de sécurité d’adopter une résolution visant à alléger les sanctions économiques internationales imposées à la Corée du Nord, a rappelé le diplomate chinois. Faute de soutien, ce projet n’a pas fait jusqu’à présent l’objet de négociations ni été soumis à un vote.

«Nous avons au moins fait quelque chose pour faciliter une amélioration et éviter l’escalade de la tension», a estimé Zhang Jun.

La réunion du Conseil de sécurité vendredi est la troisième depuis moins d’un mois. Le 20 janvier, la session s’était soldée par une déclaration conjointe de huit pays (États-Unis, Royaume-Uni, Albanie, France, Irlande, Norvège, Émirats arabes unis, Brésil) auxquels s’était joint le Japon.

Sept membres du Conseil de sécurité avaient refusé de se joindre à l’initiative de Washington : Russie, Chine, Inde, Mexique, Gabon, Kenya et Ghana.

La Corée du Nord a adressé vendredi de «chaleureuses félicitations» à son allié chinois pour les Jeux olympiques de Pékin, un message que les experts considèrent comme le signal probable d’un arrêt des tirs de missiles pendant l’évènement sportif.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a prévu en fin de semaine prochaine une réunion tripartite à Hawaï avec la Corée du Sud et le Japon consacrée à la Corée du Nord.