Dans la cuisine avec Kim Rusk: le plaisir d'être à table

Kim est une femme qui se lève tôt, travail oblige avec son émission radiophonique du matin au 94,3 Énergie Montréal. Elle anime aussi sur Noovo en compagnie de Jean-Thomas Jobin Les gérants d’estrade, une analyse légère et pleine d’humour de l’émission Big Brother Célébrités.

Avec les enfants et le quotidien, ça roule comme on dit. Mais Kim, consciente que la vie n’est pas facile pour beaucoup, ajoute : « Je suis à la maison vers 9 h le matin, ça me laisse du temps pour organiser mes journées. Je peux profiter de beaucoup de choses qui seraient peut-être plus compliquées à faire si j’avais un horaire plus conventionnel. Cela me permet de cuisiner, de faire de bons petits plats, de recevoir mes amis les fins de semaine pour un grand repas festif, lorsque c’est permis évidemment. J’adore recevoir pour manger chez moi et gâter les gens que j’aime. »

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Puisque je me lève très tôt, 4 h du matin, je ne déjeune pas, mon corps n’est pas prêt, je me reprends les fins de semaine avec les enfants, où là, c’est le gros party de gourmandises. Sinon à la maison, j’ai ma machine à café pour me faire un bon allongé ou cappuccino. Au studio de radio, c’est plutôt un café filtre pour me donner de l’énergie.

Croissant ou gruau, fruit... ?

La fin de semaine, les viennoiseries pour les enfants. Pour ma part, je suis une inconditionnelle des bagels au saumon fumé avec un peu d’oignon, des câpres, un peu de crème sure, bref, j’adore la formule brunch, c’est un de mes repas préférés. J’ajoute que le bagel doit venir d’un artisan de Montréal et qu’en plus celui-ci doit être parfaitement toasté, bien croquant, j’adore la texture croustillante en surface, tendre et moelleuse en son cœur.

Pain tranché ou baguette ?

Justement, une bonne baguette fraîche et croustillante, il n’y a rien de mieux.

Photo Adobe Stock

Fromage ou dessert ?

Je vais te faire une révélation, je suis une véritable amoureuse des fromages. Je ne dis pas que je ne me nourrirais que de ça, mais s’il ne devait y en avoir qu’un, ce serait le fromage. Très onctueux, presque coulant, avec de la personnalité, corsé, le bonheur.

Pour les desserts, oui parfois. Les desserts avec du praliné, noisette, mais surtout la tarte au citron ou le fameux dessert de Patrice Demers, le Vert, avec pomme verte et crémeux au chocolat blanc, une folie, je fais cette recette de temps en temps à la maison pour le bonheur de mes invités et du mien.

Photo Adobe Stock

Viande ou poisson ?

C’est plus qu’une tendance passagère, nous sommes tous, plus ou moins, dans le questionnement et ma consommation de viande rouge a baissé. Je ne suis pas végétarienne ou végane, mais j’aime intégrer régulièrement dans mes repas plus de légumes, de céréales, de légumineuses. Ça ne m’empêche pas de manger un bon steak sur le BBQ, que j’ai décidé dans les dernières années de m’approprier. Je maîtrise bien la cuisson afin que la viande soit bien saisie en surface et tendre en son centre. Sinon, de la volaille, de la viande rouge parfois, mais surtout du poisson.

Quoi comme poisson ?

Que ce soit pour moi ou les enfants, je dois avouer que le saumon permet des préparations multiples. Par exemple, je le cuis, puis je l’émiette, j’ajoute un peu d’assaisonnement, du panko, puis je le fais frire, comme pour des croquettes, les enfants en raffolent et personne ne voit le morceau de saumon habituel. Du camouflage culinaire bien savoureux.

Avec le steak, salade ou frite ?

Pas le choix de dire frite, je suis honnête avec moi-même. (Rire)

Mais pas n’importe quelles frites, les grosses frites bien grasses, très peu pour moi. Par contre, des pommes allumettes, ou des pommes pailles bien croustillantes, alors là, oui, miam.

Végé ou carné ?

Je suis quand même carné, car je mange beaucoup de poisson, mais l’évolution de ma consommation végétarienne prend de la place. Il faut dire que nous avons aujourd’hui beaucoup plus d’aide et de solutions pour trouver recettes et produits, ça aide beaucoup à intégrer de plus en plus dans notre quotidien alimentaire les produits végétaux.

Caramel ou chocolat ?

Je dirais du chocolat, mais du chocolat au lait, les enfants aussi d’ailleurs.

Blanc ou rouge ?

Tout dépend de la saison. L’hiver, c’est du rouge presque uniquement et pareil l’été, blanc presque exclusivement, sauf si le repas demande un accompagnement précis. J’aime les vins rouges corsés, Italie, Espagne, particulièrement le Muga Rioja, j’aime le Tempranillo, le Grenache. Le blanc l’été, j’aime le Sauvignon surtout avec des notes d’agrumes et sec.

Bulles ou cocktail pour l’apéro ?

Pour les cocktails, j’aime les saveurs fumées, cela me séduit. Sinon, bulles par plaisir réel, un champagne que j’affectionne particulièrement est le Lallier grand cru, c’est très bon.

Présente-moi ton accessoire de cuisine chouchou et pourquoi l’avoir choisi ?

Le Thermomix. Je sais que c’est un investissement conséquent, mais je ne peux plus m’en passer. Je fais tout avec ça, cela me sauve du temps, c’est pratique, facile à utiliser, bref, c’est vraiment mon chouchou. Une pâte à pizza en un instant, quelques ingrédients frais dessus, tu mets au four et tu as là un repas facile et maison, c’est juste un exemple, mais c’est infini.

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ?

Je ne suis pas gênée de servir un gros plat réconfortant au centre de la table pour que mes invités se servent, ou plusieurs plats à partager, mais servis chacun dans une assiette, comme un savoureux osso buco et un risotto au parmesan, c’est génial, ou une belle lasagne aussi. J’aime que le repas s’éternise et que les conversations et rires fusent. Une belle soirée à table laisse toujours de bons souvenirs pour tous.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fière.

La dinde farcie à la compote de pomme, insérée entre la peau et la chair, est un vrai délice. Du canard aussi, mais pour dire la vérité, quel que soit le produit de base, je ne fais jamais la même recette, je prends des risques, j’aime les défis.

Dis-nous qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté... lol !

Avec un ancien amoureux, j’ai voulu impressionner ses amis et me lancer dans la préparation d’une morue, avec beaucoup d’effets visuels et de parfums sophistiqués. Ce fut une catastrophe. Non seulement c’était vraiment mauvais, mais en plus, je n’avais pas de plan B, donc, nous avons été obligés de le manger pareil, la honte... (Rire)

Meilleure expérience culinaire à vie au restaurant ?

Une aventure extraordinaire au restaurant Robuchon à Vegas, tout était perfection, comme dans un rêve. Puis une autre fois, en Provence, au restaurant Relais et Château Oustau de Baumanière, nous étions sur la terrasse, cadre sublime, soleil radieux, nourriture exquise, je voulais que le temps s’arrête.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

C’était surtout la cuisine de ma grand-maman. La cuisine des pâtes, pas italiennes, mais les pâtes pour les tourtières, les pâtés au saumon, au poulet, les tartes en tous genres et les croustades... Tout était riche avec beaucoup d’odeurs et je dois l’avouer, beaucoup de calories.

Fromage préféré ?

Le fromage, c’est surtout une histoire avec mon père, c’est lui qui m’a initiée aux fromages. Partir au chalet en voiture avec des fromages qui empestent dans la voiture, c’était notre routine et ça me levait le cœur, jusqu’au jour où mon père m’a dit, arrête de te plaindre et goûte donc pour voir. Oh là là, que c’est bon l’Époisse, le Pied de vent, Lempereur, le Ciel de Charlevoix, le Riopelle de l’Isle... Avec une bonne baguette croquante, c’est fabuleux.

Carnet d’adresses

Tes restos préférés ?

Je me sens bien dans un restaurant, c’est une fête pour moi d’y aller, il faut dire que j’ai déjà, dans une autre vie, été partenaire d’un restaurant, alors, j’ai tellement de respect et d’admiration pour les restaurateurs et pour le talent des chefs au Québec. Ma fille aussi adore aller au restaurant, elle me le réclame tout le temps, je lui ai aussi acheté une petite cuisine dinette que j’ai installée dans ma cuisine et nous jouons ensemble au restaurateur, du bonheur. Dernièrement, j’ai découvert mon nouveau resto coup de cœur, le Théophile aux Promenades Saint-Bruno, j’y vais souvent, tout est vraiment impeccable.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Je suis en amour avec le chef Jean-Luc Boulay, il a trois restaurants à Québec et c’est formidable. Évidemment le Saint-Amour, mais aussi Les Botanistes et Boulay Bistro Boréal.

Produits culinaires chouchous ?

La burrata, avec les tomates, des pêches, des légumes, de la salade et des fines herbes fraîches... C’est fantastique.

Plat préféré au restaurant ?

Le poireau du restaurant Théophile. Tout le menu de Montréal Plaza. Les mezzes de chez Damas. Le foie gras du Saint-Amour.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Mon lave-vaisselle. (Rire) De l’ail du Québec, en grande quantité, même si j’ai mal au ventre ensuite, j’en mets partout, c’est vraiment indispensable pour moi.

Gourmandise coupable ?

Le sirop d’érable. C’est bien simple, je n’achète pas des caisses de 24 bouteilles de bière, mais des caisses de 24 boîtes de sirop d’érable.

Photo Fotolia

Ton style de cuisine préféré ?

Méditerranéenne.