Des joueurs du CH qui se sont démarqués au match des étoiles

L’attaquant Nick Suzuki sera le seul porte-couleurs des Canadiens de Montréal au match des étoiles cette année et a ainsi une petite chance de se joindre à un groupe restreint de joueurs de l’équipe montréalaise ayant déjà reçu le titre de hockeyeur par excellence de l’événement.

Depuis le début de la décennie 1970, les représentants du Tricolore qui ont obtenu cet honneur ont été peu nombreux.

Toutefois, rien n’est impossible et une performance inattendue de Suzuki sur la glace du T-Mobile Arena de Las Vegas, samedi, pourrait lui valoir une belle mention. Si tel est le cas, il deviendra le premier patineur de l’équipe depuis John Scott en 2016 à être choisi joueur le plus méritant à la partie des étoiles. Coup d'oeil sur les derniers lauréats du Bleu-Blanc-Rouge.

- John Scott (2016)

L’histoire de l’ancien homme fort de la Ligue nationale a été maintes fois médiatisée. Reconnu davantage pour ses qualités pugilistiques, John Scott avait obtenu sa place à la rencontre grâce au public ayant massivement voté pour sa présence à Nashville.

Avec seulement un point en 11 duels de saison régulière avec les Coyotes de Phoenix, Scott n’avait pas réellement sa place parmi les étoiles et lui-même saisissait bien le tout. Par contre, il avait finalement décidé de respecter le verdict des partisans, sauf que quelques semaines avant l’événement, il a été échangé au Tricolore, qui l’a ensuite cédé à la Ligue américaine.

Cette manœuvre visait en quelque sorte à le rendre inadmissible au match, mais le circuit Bettman a éventuellement permis au principal concerné – non sans avoir tenté de l’en dissuader au préalable - de représenter la section Pacifique au Bridgestone Arena.

Or, il a fait honneur à son «statut d’étoile» en réalisant un doublé dans l’un des mini-matchs pour permettre à sa division d’atteindre la finale. Le 5 avril de la même année, Scott a disputé son seul affrontement dans l’uniforme du Canadien. Il a pris sa retraite en décembre suivant.

- Alex Kovalev (2009)

Sous les clameurs de la foule réunie pour assister au premier match des étoiles tenu au Centre Bell et au premier présenté à Montréal depuis février 1993, Alex Kovalev s’est illustré au moment où les caméras étaient braquées sur lui.

Le Russe a inscrit deux buts et une mention d’aide en temps réglementaire, avant d’enfiler l’aiguille en fusillade dans un triomphe de 12 à 11 de l’Association de l’Est contre l’Ouest.

Ce soir-là, le Canadien était bien visible, particulièrement à la mise au jeu initiale. Il comptait sur quatre joueurs parmi les partants de l’Est. En plus du capitaine Kovalev, il y avait le gardien Carey Price, ainsi que la paire défensive d’Andreï Markov et de Mike Komisarek. De son côté, l’entraîneur-chef Guy Carbonneau agissait comme instructeur adjoint de la formation dirigée par Claude Julien, à l’époque avec les Bruins de Boston.

- Mark Recchi (1997)

À cette partie que la ville de San Jose devait au départ accueillir deux ans plus tôt avant un report causé par l’annulation de la campagne 1994-1995, Mark Recchi a été le principal artisan d’un gain de 11 à 7 de l’Est. Il a réussi un tour du chapeau, inscrivant ses deux derniers buts en période médiane.

Quant à John LeClair, qui avait été échangé aux Flyers de Philadelphie en retour de Recchi en février 1995, il s’était «contenté» de deux filets et une mention d’aide.

Recchi avait été le seul joueur du Tricolore présent en Californie. La formation du pilote Mario Tremblay avait connu une campagne ardue, totalisant seulement 31 victoires, mais s’était qualifiée de justesse en séries.

- Peter Mahovlich (1976)

Avant 1997, les amateurs du Canadien avaient patienté 21 ans pour voir l’un de leurs favoris sélectionné comme joueur le plus utile de la classique. Le dernier avant Recchi était Peter Mahovlich, en 1976.

À l’intérieur de l’hostile Spectrum de Philadelphie, l’attaquant avait récolté un but et trois aides au cours d’un affrontement où son équipe, celle de l’Association Prince-de-Galles, menait 7 à 1 après deux périodes avant de voir les représentants de la formation Clarence-Campbell marquer quatre fois sans riposte en troisième.

Les partisans locaux ont eu droit à un aperçu de ce qui les attendait, car le Canadien était sur le point d’entamer sa séquence de quatre coupes Stanley; celle-ci a d’ailleurs officiellement commencé par le premier titre, obtenu au Spectrum à la suite d’un balayage aux dépens des Flyers en finale.

Durant la partie des étoiles, Mahovlich était accompagné de ses coéquipiers Guy Lafleur, Steve Shutt, Larry Robinson, Guy Lapointe et Ken Dryden. Autres gagnants du titre de joueur le plus utile au match des étoiles chez le Canadien : Jean Béliveau (1964) et Henri Richard (1967).