Des opposants aux camionneurs veulent se faire entendre à Québec

Des opposants au «convoi de la liberté» entendent se rendre à Québec en fin de semaine en guise de solidarité avec les résidents de la ville.

Jean-Sébastien Ménard, administrateur de la page Observatoire des délires conspirationnistes du Québec sur Facebook, a lancé cet appel pour faire contrepoids aux discours complotistes qui réclament la démission de François Legault ou Justin Trudeau.

«Je ne vais pas bloquer de rue, je ne vais pas bloquer personne. Nous, on va donner l’exemple. On ne croit pas que ce soient des mesures répressives qui vont régler la pandémie, mais maintenant, est-ce qu’assiéger une ville et terroriser ses citoyens c’est une bonne manière de revendiquer ça? Je ne crois pas», a-t-il expliqué vendredi au micro de Mario Dumont sur QUB radio.

Environ 400 personnes ont signalé leur intérêt à répondre à l’appel de Jean-Sébastien Ménard. Ironiquement, l’organisateur invite même les citoyens à ne pas venir manifester.

«Ne venez pas à mon événement. Une manifestation, c’est plate, allez au restaurant, profitez de la vie, allez au Carnaval», a-t-il lancé en riant.

Écoutez l’entrevue de Mario Dumont avec Jean-Sébastien Ménard sur QUB radio.