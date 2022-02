Deux Québécois derrière la musique

Cinquante et un athlètes en provenance de 14 pays patineront, dans le cadre des Jeux olympiques de Pékin, sur des musiques conçues, préparées et montées par deux Québécois. Karl Hugo et Hugo Chouinard développent, depuis 29 ans, une expertise dans ce domaine.

Les trames sonores qu’ils ont élaborées accompagneront, entre autres, les duos de patineurs québécois Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen et Marjorie Lajoie et Zachary Lagha pour le concours de danse sur glace.

Ils ont aussi bâti des trames sonores pour des patineurs canadiens, de la France, de la Russie, des États-Unis, d’Israël, de la Chine, du Mexique, de l’Arménie, de la Pologne, de la Belgique, de la Corée, de l’Espagne, du Japon et de la Grande-Bretagne.

Le travail du tandem consiste à créer la trame sonore sur laquelle les patineurs évolueront. Pour les Jeux olympiques, mais aussi pour les championnats nationaux, mondiaux et aussi pour de jeunes patineurs qui sont sur la montée.

Photo d'archives, AFP

« On a de plus en plus de clients. Les dix dernières années ont été très intenses. C’est fou. Il faut être imaginatif. C’est beaucoup de boulot, mais on ne se tanne pas. On en mange », a relaté le compositeur Karl Hugo, lors d’un entretien.

Le duo canadien Vanessa James et Eric Radford patineront, pour leur programme long, dans l’épreuve de couple, sur un montage sonore où l’on retrouve des segments de la pièce Falling de Harry Styles, entrecoupée par Maelstrom, composé par Karl Hugo.

« J’ai composé en regardant leur chorégraphie à l’écran. Comme le font les compositeurs pour les trames sonores des films. Ça, c’est nouveau. On ne faisait pas ça avant et j’aime beaucoup ça. C’est un costume musical qu’on ajuste sur une personne. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en quatre ans », a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien.

Travail d’équipe

Karl Hugo explique qu’une majorité de patineurs veulent évoluer sur des chansons qui sont connues. Il est presque impossible, toutefois, d’utiliser une seule et unique chanson pour tout un numéro.

« Dans une ballade, par exemple, on ne retrouve pas de segments avec de grands moments. C’est plat. Il doit y avoir des envolées et ça, ça fait partie de notre travail », a expliqué le compositeur et musicien montréalais.

Les possibilités sont presque infinies. On colle des bouts de chansons. On les modifie. On compose et insère des segments orchestraux. On mélange la pop et le classique. Le tout en tenant compte des chorégraphies des patineurs.

Il s’agit d’un travail d’équipe. L’ancien patineur et designer musical Hugo Chouinard et Karl Hugo travaillent principalement avec les chorégraphes et aussi, parfois, avec les patineurs.

Médailles

Certains ont de bonnes chances de monter sur le podium. Il y a les Américains Nathan Chen, Karen Chen et les duos Madison Hubbell et Zachary Donohue et Madison Chock et Evan Bates. Il y a aussi la Belge Loena Hendrickx, le duo chinois Peng Cheng et Jin Yang et les Français Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis.

Photo d'archives, AFP

Du côté canadien, on retrouve Keegan Messing, Madeline Schizas et les duos Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro.

« On aimerait voir les patineurs avec qui on travaille remporter des médailles. C’est excitant », a conclu Karl Hugo.

On peut voir le travail du tandem sur les pages YouTube de Karl Hugo et de UNISONS-SK8MIX.