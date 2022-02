Élections en Hongrie : l’OSCE recommande un envoi massif d’observateurs

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a recommandé vendredi l’envoi, pour la première fois, d’une mission exceptionnelle à grande échelle d’observateurs en Hongrie pour les élections législatives du 3 avril en raison d’inquiétudes concernant l’intégrité de ce scrutin.

Des centaines d’observateurs devraient être déployés en Hongrie le jour de l’élection, un scrutin qui s’annonce serré pour le premier ministre souverainiste Viktor Orban, et non une mission limitée d’une dizaine de personnes comme celles qui sont habituellement envoyées dans les pays de l’Union européenne, selon le rapport de l’OSCE publié vendredi.

Selon le rapport du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) de l’OSCE basé à Varsovie, dix-huit observateurs devraient suivre la période préélectorale dans l’ensemble du pays, et «200 observateurs surveiller ponctuellement, le jour du scrutin, les procédures» électorales.

Le parti Fidesz de M. Orban fera face à une alliance de six partis de l’opposition ayant fait front pour tenter de renverser le premier ministre souverainiste.

Les sondages montrant que le parti Fidesz et l’alliance de l’opposition étaient au coude-à-coude dans les intentions de vote, des inquiétudes sont surgies à propos de possibles irrégularités et tentatives d’achat de votes.

Des modifications de la législation introduites en 2021 facilitent d’autre part les possibilités d’enregistrement d’adresses fictives, ce qui selon les experts, augmente les risques de fraudes.

En janvier, vingt ONG hongroises ont demandé au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE d’envoyer en Hongrie une mission à grande échelle comprenant des centaines d’observateurs pour surveiller le scrutin.

«Une implication forte du BIDDH dans une observation systématique et complète du déroulement du scrutin le jour de l’élection augmentera la confiance du public dans le processus électoral, empêchera les irrégularités durant les derniers jours de la campagne (et le jour même des élections) et par conséquent préservera l’honnêteté du processus démocratique», selon le Bureau.

Un groupe de 62 députés du parlement européen appartenant à différents partis ont appelé en janvier l’OSCE à envoyer en Hongrie une mission renforcée d’observateurs.

Aux dernières élections de 2018, l’OSCE avait envoyé une mission limitée qui avait conclu que le scrutin avait été «caractérisé par une imbrication massive entre les ressources de l’État et du parti au pouvoir, ce qui a compromis la capacité des rivaux à s’affronter sur un pied d’égalité».

«Les électeurs avaient (à leur disposition) une vaste gamme d’options politiques, mais la rhétorique intimidante et xénophobe, la partialité des médias et le financement opaque de la campagne électorale ont rétréci l’espace pour un débat politique authentique, empêchant les électeurs de faire leur choix en étant pleinement informés», avait indiqué l’organisation.

De nombreuses recommandations de 2018 n’ont pas abouti à des changements, a noté vendredi le rapport.