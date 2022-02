[En 5 minutes] Comment maintenir une bonne santé mentale

Comme le fait d’être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale permet de se sentir bien dans sa peau et de s’épanouir. Prendre soin de soi sur ce plan-là est aussi l’une des meilleures façons de se préparer à traverser les moments difficiles de la vie.

Rappelez-vous les stratégies gagnantes que vous avez déjà utilisées par le passé pour traverser une période difficile et misez sur vos forces. Soyez à l’écoute des signes de stress, d’anxiété ou de déprime chez vous et les autres et n’hésitez pas à demander de l’aide.