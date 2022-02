En prison pour avoir harcelé des élus municipaux

Un résident de Lac-Beauport, près de Québec, ira finalement en prison après avoir contrevenu à plusieurs reprises à un jugement lui interdisant de menacer et d’intimider des élus municipaux.

Marc Puyau a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation d’outrage au tribunal le 31 janvier. Il devra payer 2500 $ d’amende et purger deux semaines d’emprisonnement, après quoi il retournera devant le juge pour « s’expliquer ».

Cette peine « exceptionnelle » serait une première dans le monde municipal, selon l’avocat de la Ville, Pier-Olivier Fradette.

« La situation est tellement grave qu’on impose des sanctions de nature criminelle aux gens qui ne veulent pas comprendre que c’est un vrai problème », dit-il.

L’outrage au tribunal est la seule procédure civile qui peut mener à l’emprisonnement.

Les agissements de Marc Puyau prouvent « à quel point il n’a aucune gêne à s’en prendre à des personnes [élues] », note le juge Clément Samson de la Cour supérieure.

En décembre 2018, la Ville de Lac-Beauport avait obtenu une injonction permanente contre l’homme en raison d’attaques verbales et écrites répétées à l’endroit de Michel Beaulieu et Guy Gilbert, alors maire et conseiller municipal.

Le juge Étienne Parent avait à ce moment ordonné à M. Puyau de cesser de menacer, d’intimider ou de harceler les deux élus.

Mais depuis 2018, deux autres jugements d’outrage au tribunal avaient été rendus contre le résident de Lac-Beauport, cumulant 3000 $ d’amende et 125 heures de travaux communautaires.

« Ni les amendes imposées ni les travaux d’utilité sociale n’ont réussi à lui faire prendre conscience de son comportement irrespectueux envers la décision judiciaire », note le juge Clément Samson.

Actions répétées

Entre janvier et octobre 2021, Marc Puyau a à cinq reprises harcelé ou diffusé des propos causant préjudice aux deux élus de la municipalité de 7000 âmes.

Les faits se sont déroulés au palais de justice de Québec, en marge d’une audience pour d’autres accusations d’outrage au tribunal, et sur Facebook, où M. Puyau a notamment traité des élus de « charognes » et « de plaies ».

« Lorsque M. Beaulieu a témoigné des conséquences de ces paroles sur sa vie personnelle et celle de sa famille, l’émotion était palpable. [...] La carapace d’un élu peut être percée avec de telles attaques », précise le juge Samson.

Le conflit remonterait à un problème d’écoulement d’eau sur le terrain de Marc Puyau pour lequel il avait poursuivi la Ville en 2016. Son recours a été rejeté tant par la Cour supérieure que par la Cour d’appel.