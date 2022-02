BÉDARD, Claude



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 14 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Claude Bédard époux de feu dame Jeannette Gravel. Né à Charlesbourg, le 10 mars 1937, il était le fils de feu dame Emerilda Parent et de feu monsieur Charles-Eugène Bédard. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances sur invitation seulement àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposée au columbarium La Seigneurie. Monsieur Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Martine Poulin), Elaine-Annie (Pierre Giroux); ses petits-enfants: Stéphanie, Antoine, Amy, Alyson; son beau-frère et ses belles-sœurs: Ghislaine Déry (feu Raymond Bédard), Marie-Paule Leclerc (feu Maurice Bédard), Roger Gravel, Monique Gravel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de