Gaspésie: seulement 4 voitures au départ du «convoi de la liberté»

À peine quatre voitures et quelques participants et sympathisants étaient sur la ligne de départ du «convoi de l’Est» à Port-Daniel-Gascons et Paspébiac, en Gaspésie, vendredi soir, pour se rendre à la manifestation «pour la liberté» samedi à Québec.

• À lire aussi: [EN IMAGES] «Convoi de la liberté»: la tension monte d’un cran à Québec

• À lire aussi: Convoi à Québec: «Beaucoup de remorqueuses» prêtes à remorquer les camions prévient Legault

• À lire aussi: «Convoi de la liberté» ce week-end: tout ce qu'il faut savoir sur les manifs à Québec et à Ottawa

La principale organisatrice, Marie-Christine McInnis de Port-Daniel-Gascons, était déçue, mais croit que plusieurs ont choisi de se rendre au grand départ à 6 heures, samedi matin, de Mont-Joli ou directement à Québec.

«L’objectif est de ravoir nos droits et libertés. La population est écœurée. On a tellement d’appuis. Quand on pense aux enfants, aux adolescents qui n’ont plus de vie depuis deux ans, aux aînés. Le virus n’est pas si pire que ça», a affirmé Mme McInnis qui n’est pas contre le vaccin.

«J’ai 18 ans et je veux juste ma liberté. Je veux continuer ma vie et que tout redevienne comme avant», a indiqué Noémi Denis qui est du convoi.

«Je le fais contre les mesures exagérées du gouvernement. Je suis en bonne santé, je n’ai pas besoin du vaccin», a déclaré un sympathisant, Dave, qui n’a pas voulu donner son nom de famille.

Selon Mme McInnis, des groupes de Gaspé, d'Amqui, de Sayabec et de Bonaventure devraient se joindre au convoi à Mont-Joli.

Trois voitures et cinq policiers de la Sûreté du Québec avaient été mobilisés à Port-Daniel-Gascons pour escorter les participants jusqu’à Mont-Joli.

Samedi, le convoi s’arrêtera à Saint-Antonin, près de Rivière-du-Loup, à La Pocatière, à Montmagny pour être à Québec en fin d’avant-midi.

Un autre convoi, régional, celui-ci, partira d’Amqui et de Matane pour se rendre à Rimouski samedi.