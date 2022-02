JO: le Canada sur une lancée

Le duo formé des Canadiens Rachel Homan et de John Morris a ajouté une troisième victoire consécutive à sa fiche en curling double mixte, vendredi, aux Jeux olympiques de Pékin, disposant de la formation chinoise au compte de 8 à 6.

Les vainqueurs ont ainsi porté leur fiche à 3-1 depuis le début de la compétition. En quête d’un deuxième titre olympique d’affilée, Morris avait vu son tandem plier l’échine d’entrée de jeu devant les Britanniques Jennifer Dodds et Bruce Mouat, champions du monde de la discipline. Cependant, ils semblent avoir pris leur élan sur la route de la qualification aux rondes éliminatoires. Une dizaine de nations sont en lice et les quatre premières au classement accéderont aux demi-finales.

AFP

Face au pays-hôte, les représentants de l’unifolié ont notamment réussi un vol de deux points au troisième bout pour prendre une option sur la victoire. Ils ont également inscrit deux points durant les deuxième, cinquième et septième reprises.

Les Canadiens ont rendez-vous avec la Suède à leur prochaine rencontre durant la nuit de vendredi à samedi.

Patinage artistique : les Canadiens en eaux troubles

À la compétition par équipe de patinage artistique, le Canada occupe le sixième rang au terme de la première journée avec 16 points et devra batailler pour se tailler une place dans le groupe des cinq pays prenant part aux programmes libres.

AFP

Les danseurs sur glace Piper Gilles et Paul Poirier ont bien fait en prenant le quatrième rang de leur catégorie, ce qui a valu sept points aux Canadiens. Toutefois, ce fut plus difficile du côté masculin. Roman Sadovsky a fini huitième pour son programme court. Chez les couples, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont limité les dégâts pour finir sixièmes et ajouter six points au cumulatif de leur équipe.

AFP

Ce sera à Madeline Schizas de sauver son pays lors des premières performances des femmes à cet événement, samedi (dimanche heure de Pékin). Le Canada accuse deux points de retard sur l’Italie, cinquième. Les Américains dominent avec 28, suivis des athlètes russes (26) et des Chinois (21).

