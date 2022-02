«Convoi pour la liberté» à Québec: la capitale est sécuritaire, soutient le maire Marchand

La ville est sécuritaire, martèle le maire de Québec, Bruno Marchand, qui invite les carnavaleux à ne pas hésiter à se joindre à la fête. Il avertit les manifestants qui pensent assiéger la ville qu’ils «vont trouver chaussure à leur pied».

• À lire aussi: Convoi à Québec: «Beaucoup de remorqueuses» prêtes à remorquer les camions prévient Legault

• À lire aussi: La police d’Ottawa veut mettre fin à la manifestation

«Notre ville sera sécuritaire et j’en ferai partie. Je serai sur place pour dire : c’est possible de vivre le Carnaval.»

C’est le message que le maire a voulu transmettre, vendredi, en point de presse, à quelques heures de l’ouverture du grand festival d’hiver et de l’arrivée d’un nouveau convoi de manifestants anti-mesures sanitaires.

Au lendemain de l’arrivée d’une première vague de protestataires en camions, M. Marchand s’est dit «très fier» du travail du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui a habilement contenu les débordements.

«Nos policiers sont prêts. Ils travaillent très bien. Je reconnais la qualité du travail et de la préparation. On ne peut pas permettre n’importe quoi. Je les salue et les remercie d’être au poste, nous sommes fiers d’eux.»

Pas d’entrave tolérée

Si des manifestants veulent faire du grabuge, ou bloquer les accès à la ville, ou se stationner dans des endroits interdits, ils seront cependant pris en charge, a-t-il avisé.

Quiconque a l’intention d’assiéger la ville trouvera «chaussure à [son] pied», dit-il.

Les manifestants peuvent venir chaque jour exposer leur point de vue, dit-il, mais ils ne peuvent entraver l’accès à la ville, car sur ce point, la police a le droit d’agir.

La police a d’ailleurs un plan clair pour éviter un siège, avise-t-il.

«On a la capacité d’agir si des gens décident de dépasser les bornes.» On a laissé un camion se stationner sur René-Lévesque, pour leur permettre de montrer leur «symbole», mais il ne faut pas l’interpréter comme une permission à obstruer la voie.

Commerçants

Il a voulu aussi rassurer les commerçants et plaider en leur faveur.

Avec le premier ministre François Legault, avec qui il a discuté jeudi, il a manifesté de l’inquiétude pour eux.

«On convenait tous les deux qu’il y a quelque chose de dramatique quand on voit les annulations dans les hôtels. Ils se sortent à peine du confinement, c’est la première fin de semaine du Carnaval. Ça déchire le cœur du premier ministre et le mien. Il y a quelque chose de pas normal. Il faut les encourager, créer des lieux sécures et les défendre corps et âme.»

Villeneuve

Le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, a lui aussi exprimé sa satisfaction envers le travail des policiers.

«Ils agissent avec beaucoup d'expertise et de brio [...]. L’expertise accumulée par les policiers lors d’événement qu’on est habitués de recevoir dans une ville comme Québec porte ses fruits. Je suis très fier d’être protégé par des gens de la trempe des policiers du SPVQ.»

Selon Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, «la police [de Québec] fait une bonne job. Ils sont en contrôle de la situation».

–Avec la collaboration de Taïeb Moalla

À VOIR AUSSI