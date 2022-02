La cheffe conservatrice Candice Bergen se sépare du député québécois Gérard Deltell

La députée conservatrice manitobaine Candice Bergen, élue cheffe par intérim du Parti conservateur du Canada, a fait le choix vendredi de se passer de Gérard Deltell comme leader de la Chambre.

Candice Bergen, cheffe du Parti conservateur et de l’Opposition officielle, a annoncé plusieurs changements à l’équipe de direction parlementaire.

Le poste de Leader à la Chambre revient à John Brassard, député ontarien, à la place du député de la région de Québec, Gérard Deltell.

Celui de leader adjoint à la Chambre et coprésident de la planification de la période de questions à l’Albertain Tom Kmiec.

Blaine Calkins, un député albertain également, a obtenu le poste de whip et aura pour adjointe la députée ontarienne Lianne Rood.

«Je tiens à remercier Gérard Deltell, Blake Richards, Michael Barrett et James Bezan pour leur travail assidu à l’équipe de direction», a dit Mme Bergen, félicitant par la suite les nouveaux députés en fonction.

L’ex-bras droit d’Erin O’Toole est déjà sous le feu des critiques. Plus tôt dans la journée, Mme Bergen a publiquement appuyé les manifestations de camionneurs, et rappelé son soutien à la cause.