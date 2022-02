La dose de rappel trois mois après un test positif, recommande le CCNI

Les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 peuvent recevoir leur dose de rappel trois mois après l’apparition des symptômes ou l’obtention d’un test positif et six mois après leur série primaire, un délai qui passe à huit semaines pour l’administration des deux premières doses.

C’est ce qu’a recommandé le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) dans une mise à jour de ses orientations réalisée vendredi.

«Bien que l’infection à elle seule puisse fournir une certaine protection, le CCNI continue de recommander que les personnes qui ont été infectées terminent leur série primaire et reçoivent une dose de rappel, lorsqu’elles sont admissibles, afin de mieux se protéger contre la réinfection et les complications sévères liées aux variants actuels et futurs du virus», a indiqué par communiqué la Dre Robyn Harrison, vice-présidente du CCNI.

Le CCNI en a profité pour rappeler que la vaccination reste importante même pour les personnes qui ont été infectées par le virus, puisqu’elles peuvent être exposées au variant Omicron.

«De nombreux rapports ont démontré que le risque de réinfection par ce variant est plus élevé que le risque de réinfection par les variants précédents», a-t-il été souligné.

Ces constatations ont par ailleurs été confirmées par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, qui a observé que «l'efficacité vaccinale contre les complications graves du COVID-19 est restée très élevée, même avec le variant Omicron».

La protection contre l’infection a cependant tendance à diminuer avec le temps, d’où l’importance d’une troisième dose après la série initiale, selon les résultats de cette étude sur l’immunité à la COVID-19.

Rappelons que le CCNI est un organisme consultatif externe qui prodigue des conseils indépendants à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

