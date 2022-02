«L'Amérique est à nouveau au travail», se félicite Biden

Joe Biden s'est réjoui vendredi des bons chiffres de l'emploi en janvier aux États-Unis, malgré les perturbations liées à Omicron, assurant que « l'Amérique est à nouveau au travail ».

« La machine à emplois américaine avance plus fort que jamais, soutenant une forte reprise et des opportunités pour les hommes et les femmes qui travaillent dur dans ce grand pays », a salué le président depuis la Maison Blanche. En janvier, 467 000 emplois ont été créés, bien plus qu'attendu.

Plus de détails suivront...