L’art de se respecter entre nations

Il m’est arrivé ces derniers temps de regarder certaines émissions de télé mettant en vedette des gens des Premières Nations qui venaient nous parler de ce qu’ils vivent, ou encore des personnes qui venaient nous entretenir de la réalité de ces premiers peuples. S’il y a une chose en particulier qui m’a frappé dans leurs propos à tous, c’est le côté spirituel de toutes les cérémonies et les rituels qu’ils observent dans les moments importants.

Cela m’a d’ailleurs rappelé que lors d’une audience du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) à laquelle un de mes proches avait assisté il y a quelques années et qu’il nous avait relatée par la suite, un chef autochtone, avant d’émettre son opinion sur un projet de pipeline, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avait demandé aux Autochtones qui l’accompagnaient d’entamer une longue prière accompagnée de la musique de leurs tamtams.

D’après le proche en question, il semblerait que les commissaires ne s’étaient pas objectés à une telle manifestation, par respect, j’imagine, pour le rituel de ces gens. Dans le même ordre d’idée, j’ai aussi constaté que dans plusieurs rencontres réunissant des politiciens fédéraux et des gens des Premières Nations, il y avait aussi un rituel important.

Vous vous demandez peut-être où je m’en vais avec ce préambule, et bien j’y arrive. Ma question est la suivante : Si nous acceptons, et je souligne que je n’ai rien contre, ce genre de rituels religieux lors d’événements officiels, pourquoi interdisons-nous maintenant la prière chrétienne qui, traditionnellement, il n’y a pas si longtemps, inaugurait tous nos événements officiels ?

Un lecteur assidu

Je vous dirai que dans leur sens premier, les mots « Premières Nations » indiquent qu’on doit les respecter, avec les rituels qui les identifient, à l’égal du respect qu’on leur demande envers la nation québécoise. C’est du donnant donnant comme on dit. Dans le cas de la nation québécoise, rappelez-vous qu’on a décidé de séparer le pouvoir religieux du pouvoir civil, décision renforcée par la loi 21 qui interdit les signes religieux ostentatoires pour certains représentants de l’État. Et c’est là que réside l’interdiction de la prière chrétienne avant nos cérémonies officielles, et non d’une simple décision ponctuelle.