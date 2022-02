Les adresses du Cuisinomane: Poutine Week

Elle est devenue une tradition pour plusieurs depuis maintenant 10 ans. Elle frappe à la porte tous les 1er février. Elle nous réserve toujours de belles, mais surtout de décadentes, surprises. Nous faisons bien référence à la Poutine Week qui, pour son 10e anniversaire, se fait cadeau d’une semaine supplémentaire ! Voici quelques suggestions « poutines » à vous mettre sous la dent lors de la Poutine Week, qui se déroule du 1er au 14 février. À noter que pour chaque poutine vendue, 1 $ sera versé à Anorexie & Boulimie Québec (ANEB) ou à Moisson Québec.

Maynard

Le restaurant Maynard est le parfait exemple que cuisine végane peut aussi signifier cuisine gourmande et réconfortante. Le chef Brodie se fait un malin plaisir de reprendre quelques classiques nostalgiques du Québec et du sud des États-Unis en les « véganisant ». Pour la Poutine Week, le « touski » est à l’honneur. Sur la poutine classique, on retrouve donc un monticule de macaroni au « fromage », d’ailes de « poulet » Buffalo, ainsi que des piments jalapenos farcis.

30, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal

Buvette – Bar à vin futé

Ouvert en plein cœur du Vieux-Longueuil au printemps dernier, ce bar à vin qui propose près de 30 pinards au verre brise la glace de La Poutine Week avec une création aux saveurs méditerranéennes. Frites au gras de canard, pieuvre, chorizo et citron grillé, qui s’accorderont parfaitement avec le vin du sud de la France Simone – un sauvignon blanc très vif et frais. Parole de la sommelière !

349, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Maamm Bolduc

Cette institution du Plateau-Mont-Royal est non seulement renommée pour ses gourmands brunchs servis toute la journée, mais aussi pour ses poutines gargantuesques et originales. Pour la semaine de la poutine, les deux créations de l’équipe ne font pas exception ; la première sera un vrai défi épicé, tandis que la seconde ne manque pas d’audace en combinant beurre d’arachide, bacon et bouchées de macaronis au fromage.

4351, avenue de Lorimier, Montréal

La Belle Tonki

Le restaurant La Belle Tonki est un habitué de ce rendez-vous annuel, et ce, depuis déjà plusieurs années. D’ailleurs, leur création est toujours l’une des plus attendues. Cette année, la « Saté drip poutine » combinera poulet popcorn, sauce saté, chutney aux ananas, une sauce labneh au zeste de lime, ainsi que du basilic thaï – le tout, sur une base de poutine traditionnelle. Oserez-vous ?