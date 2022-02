Les Diables rouges repartent du bon pied

Même s’il s’était écoulé 48 jours depuis leur dernier match, les Remparts ont repris là où ils avaient laissé avant la longue pause. Les hommes de Patrick Roy n’ont fait qu’une bouchée des Voltigeurs à Drummondville, vendredi, au compte de 6 à 1 pour récolter une septième victoire de suite.

Les deux formations n’en sont pas au même stade de leur cycle. Les Remparts comptent sur l’équipe ayant la troisième plus haute moyenne d’âge dans toute la LHJMQ avec 18,48 ans tandis que les Voltigeurs forment l’équipe la plus jeune de tout le circuit, affichant une moyenne d’âge légèrement inférieure à 18 ans (17,61).

Après une première période serrée, lors de laquelle seuls les Remparts avaient réussi à marquer – une œuvre de Mikaël Huchette en avantage numérique –, la différence d’expérience a paru par la suite.

Les Diables rouges ont embrayé en deuxième vitesse lors du second tiers, inscrivant quatre buts contre un seul pour les Voltigeurs pour faire 5 à 1.

« Ça faisait six semaines qu’on n’avait pas joué. Je suis donc bien content. On a repris où on avait laissé avant les Fêtes. On a manqué de synchronisme à quelques occasions, mais dans l’ensemble, on a fait ce qu’on avait à faire », a mentionné Patrick Roy, vendredi.

DEUX POINTS POUR FRENETTE

Plus importante acquisition de Patrick Roy lors de la période des transactions, Conor Frenette en a profité pour s’illustrer offensivement dès ses premiers coups de patin dans l’uniforme rouge et noir. Utilisé à la gauche de Théo Rochette et Zachary Bolduc, l’ancien capitaine des Tigres de Victoriaville s’est tout d’abord fait complice du deuxième but des siens, inscrit par Rochette, puis a par la suite inscrit son premier avec sa nouvelle équipe quelques instants plus tard, un but qui faisait 4 à 1.

Frenette inscrivait donc un but dans un septième match de suite. Jusqu’à présent cette saison, il a inscrit 17 buts et 21 aides pour 38 points en 31 parties.

Tout n’était pas parfait, mais, dans l’ensemble, Roy était satisfait de cette première rencontre de Frenette.

« Ce n’est jamais facile de jouer un premier match avec une nouvelle équipe. Dans les circonstances, il a été très bon. Il amène une belle profondeur sur ce trio. On est chanceux de pouvoir compter sur son expérience. Ça va aider Zach et Théo. »

En plus de Frenette et Rochette, Nathan Gaucher (2), Mikaël Huchette et Édouard Cournoyer ont marqué pour les Remparts. Charles-Antoine Dumont a quant à lui été le seul à déjouer William Rousseau qui a conclu la rencontre avec 23 arrêts.

PRÈS DU SOMMET

Avec la victoire de vendredi, les Remparts se sont approchés à deux points des Islanders de Charlottetown et du premier rang du classement général. Les Islanders seront d’ailleurs en visite au Centre Vidéotron, mardi.

Avant, ils devront toutefois affronter les Tigres de Victoriaville dimanche après-midi, au Centre Vidéotron. Rappelons que le match sera disputé à huis clos en raison des mesures sanitaires en vigueur au Québec.