LHJMQ: le Drakkar se prépare pour l’équipe de tête

BAIE-COMEAU | De retour au jeu après un mois et demi d’inactivité, le Drakkar de Baie-Comeau subira un premier test d’envergure, samedi après-midi, quand il recevra la visite de l’équipe de tête dans le circuit Courteau, les Islanders de Charlottetown.

Impliqués dans leur duel inaugural en 2022, les vikings du navire s’attaqueront à une lourde commande à l’occasion de cette première partie d’une série de six à l’horaire au cours des neuf prochains jours du calendrier.

Victimes d’un revers de 4-3 en prolongation à Rimouski, le 18 décembre dernier, les protégés de Jean-François Grégoire affronteront ensuite Halifax, Saint-John, Drummondville, Victoriaville et Shawinigan.

«Les joueurs avaient hâte de jouer et ils vont avoir l’occasion de le faire. Après 49 jours sans partie, il faudra y aller un match à la fois et se concentrer sur nos affaires et ce, peu l’adversaire de l’autre côté», a pris la peine de préciser l’entraîneur-chef.

Le pilote est conscient que la cohésion risque de faire défaut. «Il va falloir s’ajuster, mais je m’attends à de l’enthousiasme et de l’émotion de la part de mes joueurs. Leur attitude sera un autre facteur important», a insisté le dirigeant.

Après un début de saison très modeste, le Drakkar (9-13-4-3 et 25 points) a affiché plus de constance au cours des dernières semaines précédant le congé forcé et prolongé du temps des Fêtes. Les points au classement ont été plus nombreux.

«Les choses ont commencé à se placer à partir du mois d’octobre et la progression est bien meilleure. Les joueurs ont commencé à croire en eux et ont aussi cessé de placer les autres équipes sur un piédestal.»

Grégoire s’attend que la prochaine semaine sera déterminante. «Nous allons affronter trois clubs (Charlottetown, Saint-John, Shawinigan) qui ont bougé fort pour aller loin. Il s’agit d’une bonne commande pour nos gars qui devront garder les choses simples sur la patinoire.»

En bref

Le vétéran gardien de but Olivier Adam sera devant le filet des locaux, qui miseront sur la présence du défenseur de 20 ans, Marc-Antoine Pépin et de l’attaquant biélorusse de 19 ans, Evgeny Sapelnikov, acquis par voie de transaction au début du mois de janvier.

