L’opposition éternelle pour les conservateurs

L’ironie est magistrale. Le convoi dit de la liberté a envahi Ottawa pensant réussir à faire rouler la tête, politiquement parlant, de Justin Trudeau. Or, c’est celle d’Erin O’Toole qui, brutalement, vient tout juste de tomber.

Putsché par une majorité de ses députés, dont plusieurs appuient le convoi, son départ annonce-t-il une nouvelle radicalisation du Parti conservateur du Canada (PCC), encore et toujours plus vers la droite ? Si le passé est garant de l’avenir, fort probablement.

Car la faillite d’Erin O’Toole ne s’explique pas seulement par son côté « girouette » plaisant tantôt à son aile ultraconservatrice héritée de l’ère Harper, tantôt à celle des progressistes-conservateurs de l’école Mulroney.

Sa débâcle s’explique avant tout par sa tentative de « recentrer » le PCC. S’il a échoué, c’est parce que l’aile harpérienne y est toujours dominante. Galvanisée par le convoi dit de la liberté, elle en a tout simplement profité pour se débarrasser d’Erin O’Toole.

De fait, ce qu’il reste de progressistes-conservateurs dans ce parti, est une espèce politique en voie d’extinction. Plus le PCC s’éloigne du centre idéologique, auquel une majorité de Canadiens s’identifie, plus les libéraux ont de chances de rester au pouvoir pour longtemps.

Il est vrai que Stephen Harper avait réussi à couvrir son parti d’un vernis centriste, aux apparences plus modérées. Or, comme le vernis était factice, depuis son départ, il craque de partout.

Ce qu’il faut donc savoir pour la suite est ceci. Primo, depuis la création du PCC en 2003 par la fusion d’un Parti progressiste-conservateur moribond et de l’Alliance canadienne (AC) de Harper, l’aile harpérienne y domine fortement.

Or, l’Alliance canadienne était l’héritière spirituelle du Reform Party, créé pour défendre des intérêts de l’Ouest canadien au fédéral. Les deux nichant à la droite de la droite traditionnelle au pays.

Deuxio, dès la genèse du Reform Party, ses principaux piliers, dont Harper, étaient des penseurs de la droite ouest-canadienne et américaine. Tous branchés au Parti républicain par divers canaux politiques et universitaires.

Tout particulièrement par le truchement de l’université de Calgary. Là où Harper avait fait ses études et où se trouvaient plusieurs professeurs proches de la filière républicaine américaine.

Filière républicaine

Hormis pour les questions dites sociales, cette proximité idéologique entre la droite de l’Ouest canadien et les républicains chez nos voisins du Sud ne s’est jamais démentie.

Comme eux, au fil des ans, la droite harpérienne, quoiqu’en moins extrême, glisse toujours plus vers la droite. L’arrivée du trumpisme venant bien entendu nourrir cette même tendance lourde.

Comme chez les républicains, on voit aussi dans cette droite canadienne, une convergence similaire de militants de l’ultra-droite et de fondamentalistes religieux, surtout chrétiens.

Cette convergence, on l’observe également au sein des groupes les plus radicaux du convoi à Ottawa, incluant des antivax, des complotistes trumpiens et ceux persuadés que Jésus les sauvera de la COVID.

Une étude éclairante sur les discours complotistes au Québec durant la pandémie, présentée par le CEFIR (Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation), explique fort bien comment fonctionne cette même convergence à l’extrême droite.

Pour les vrais progressistes-conservateurs restants, ce glissement constant du PCC toujours plus à droite, est inquiétant. Il l’est aussi pour la démocratie canadienne.

Quelqu’un devrait peut-être l’expliquer à Jean Charest. Au cas où il serait tenté à nouveau de se présenter à la chefferie du PCC. Ce parti n’a pourtant plus rien de ce qu’il fut du temps où, à Ottawa, M. Charest rêvait d’être un jour premier ministre du Canada.