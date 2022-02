Manifestation à Ottawa: «C’est le temps d’y mettre fin», dit Ford

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a haussé le ton face aux manifestants du «convoi de la liberté» qui bloquent toujours les rues d’Ottawa depuis bientôt une semaine.

Aux côtés de ses collègues premiers ministres, à la sortie d’une rencontre virtuelle du Conseil de la fédération, vendredi, il les a appelés à lever le camp en qualifiant «l’occupation» de la ville «d’inacceptable».

«C’est le temps d’y mettre fin, a-t-il déclaré. Ce qui est dommage, c’est que tout le monde a travaillé ensemble depuis deux ans, partout au Canada, et les mesures sanitaires sont en train d’être levées en ce moment même!»

«On est si proche de revenir à la normale, on doit être unis», a-t-il ajouté au moment où plusieurs manifestants semblent être en train de s’installer dans la capitale fédérale afin d’y rester encore longtemps.

Pas le seul

Si les premiers ministres espéraient plutôt parler du financement du système de santé, plusieurs ont également dû commenter la situation dans leurs provinces respectives où s’organisent des manifestations anti-mesures sanitaires, comme à Québec.

«On entend les protestations, mais il faut que ces mêmes protestataires respectent les droits et la liberté des autres, et lorsque les deux entrent en conflit, c’est la ligne à ne pas franchir», a résumé le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan.

Transferts en santé

D’une seule voix, les membres du Conseil de la fédération ont, une fois de plus, demandé au gouvernement fédéral d’augmenter ses transferts en santé dans le contexte du vieillissement de la population et de la pandémie.

Depuis deux ans maintenant, ce regroupement de tous les premiers ministres provinciaux a fait de cet enjeu son cheval de bataille et demande à Ottawa d'augmenter son financement de la santé, une compétence provinciale, de 22 à 35 %, et ce, sans condition.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a reconnu qu’il s’agissait d’un sujet difficile à imposer dans le débat public étant donné sa complexité, mais qu’il revient à lui et ses collègues de mieux l’expliquer.

Selon un sondage Léger réalisé pour le compte du Conseil de la fédération et diffusé plus tôt cette semaine, les Canadiens estiment que les soins de santé sont l’un des enjeux les plus importants auxquels est confronté leur pays en ce moment.

Quelque 78 % d’entre eux croient que la pandémie a eu d’importantes répercussions négatives sur les systèmes de santé au Canada et 87 % sont d’avis qu’une augmentation immédiate de son financement est nécessaire.