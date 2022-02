Manifestation à Ottawa: une approche mesurée prônée par Kevin Vickers

Connu pour avoir maîtrisé le terroriste du Parlement en 2014, l’ancien sergent d’arme Kevin Vickers a soutenu à plusieurs reprises qu’une approche mesurée serait la clé pour mettre fin à la manifestation qui se tient depuis une semaine à Ottawa.

L’ancien chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick a ainsi régulièrement fait part de son point de vue depuis l’arrivée du «convoi de la liberté» dans la capitale fédérale et plusieurs provinces du pays.

Il a notamment rappelé à de nombreuses reprises sur Twitter que «le général le plus sage ne va jamais à la guerre», prenant en exemple la situation au blocus de Coutts, en Alberta.

Après cinq jours de blocage de l’autoroute 4 près du poste-frontière, les camionneurs ont décidé mardi après-midi de dégager une voie par direction afin de permettre la circulation pour les locaux.

«Forte probabilité de violence et, de plus, les principales autoroutes et points d’entrée sont bloqués à travers le Canada. Bravo à Coutts. C’est la façon canadienne de faire les choses. Négociations», a salué mercredi M. Vickers.

Le convoi de Coutts est cependant revenu sur cet allègement mercredi soir, en établissant un second barrage à 15 kilomètres au nord, près de la ville de Milk River.

Plus tôt en semaine, l’ancien sergent d’arme avait appelé la population à faire confiance aux services de police qui s’assurent de la sécurité aux abords du rassemblement sur la colline parlementaire.

«Avec le plus grand respect, je le pense vraiment, faites confiance à nos agents de la paix pour trouver une issue pacifique à cette situation. Oui, cela peut être frustrant, exaspérant, mais une approche mesurée est la voie canadienne», avait-il écrit le 31 janvier sur le média social.

M. Vickers a par ailleurs souligné que la capacité de la police à pouvoir résoudre des problèmes de conflit sous-jacents «est très limitée», d’après son expérience en matière d’ordre public et de désobéissance civile.

Rappelons qu’en plus de la présence du «convoi de la liberté» à Ottawa, d’autres manifestants se sont mis en route en direction de Québec et de Toronto pour faire valoir la fin des mesures sanitaires.

Plusieurs politiciens ont appelé vendredi à la fin des manifestations et ont invité les personnes participant à ces rassemblements à faire preuve de respect.