Mesures sanitaires: gardez ça simple svp!

Nous traversons une période où il est périlleux de gouverner. À Ottawa comme dans les provinces, les gouvernements sont pris entre la pandémie qui continue à faire des ravages et une partie grandissante de la population qui n’a plus de patience pour faire des sacrifices. Sans parler des révoltés.

Les gouvernements sont coincés face à des dilemmes terribles. Relâcher les mesures en accéléré pour calmer l’impatience... mais en sachant qu’en faisant cela, on prolonge la pandémie de quelques semaines, voire de quelques mois.

Permettre la reprise d’activités normales et souhaitées... mais en sachant que des milliers de patients supplémentaires verront leur chirurgie reportée, conséquence du délestage. Et en acceptant qu’on ajoute quelques centaines de morts dans les « statistiques » de la pandémie.

Plus d’irritants

Dans une période aussi tendue, il faut surtout éviter d’ajouter des irritants. Il faut éviter de jouer sur les gros nerfs des citoyens qui n’ont pas encore pété les fusibles.

L’une des choses qui exaspèrent, ce sont les règles sanitaires compliquées. Des règles qui ont tellement de contorsions et d’exceptions que personne ne finit par comprendre. Des méandres si tordus que les gens du gouvernement et de la Santé publique s’enfargent eux-mêmes dans leurs lacets en essayant de les expliquer.

Cette semaine, j’ai eu l’impression que le gouvernement, et en particulier la Santé publique, le faisait exprès. J’ai en tête le cas du sport chez les jeunes. Un masque ou pas de masque, selon que l’on fait du sport scolaire ou civil. Le masque à certains moments, mais pas à d’autres.

Les jeunes qui font partie d’une équipe s’en trouvent exclus le jour de leur anniversaire de dix-huit ans, parce que le sport n’a pas repris chez les adultes. Et j’en passe. Des règles dont on pouvait deviner qu’elles allaient mêler tout le monde et attirer la critique généralisée dans les arénas et les gymnases. Attirer la critique... et donner le goût de carrément décrocher.

Tout mêlés !

Je ne doute pas un instant de la bonne foi et de la rigueur de nos experts en santé publique lorsqu’ils établissent ces règles. Ils ont des modèles basés sur les contacts qui occasionnent la propagation d’une maladie contagieuse. Partant de là, ils dessinent au crayon fin tous les contours de ce qui serait l’idéal.

Le problème, c’est que pour avoir un résultat positif, ces règles devront être comprises par des milliers de gens. Le POURQUOI doit être compris. Le COMMENT doit aussi être clair. Dans le cas des fédérations sportives, ce sont des centaines de professionnels et surtout des milliers de bénévoles qui se retrouvent en position de faire appliquer les règles.

Non, ils ne liront pas des contrats en petits caractères avec des exceptions et des sous-exceptions. Non, ils ne passeront pas des heures à étudier des règles sanitaires.

À cette étape-ci de la pandémie, si vous souhaitez garder la population mobilisée pour en sortir, gardez ça simple, S.V.P. Conseil d’ami.